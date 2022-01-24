"Вот теперь заживём!!! " Казахстан и Мальдивы договариваются о безвизовом режиме

Министерство иностранных дел Казахстана подготовило проект соглашения с правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований.



Соглашением предусматривается, что граждане двух государств освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государств на период, не превышающий 30 календарных дней с даты их въезда.



Граждане государства одной из сторон соглашения, намеревающиеся в деловых целях, в целях трудоустройства или учебы оставаться на территории другого государства дольше, чем 30 дней, должны получить соответствующую визу.



В проекте соглашения указано, что страны могут временно, частично или полностью приостановить безвизовый режим в целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения. Но ограничения вступают в силу через 30 дней после уведомления сторон.



Публичные обсуждения продлятся до 4 февраля.



С 2022 года отдых на Мальдивах станет еще дороже. Власти островов планируют внедрить налог с туристов на выезд. При этом Мальдивы находятся в топ-3 наиболее востребованных в поисковике стран.