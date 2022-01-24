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Конфликт был, но не между Токаевым и Назарбаевым - политолог

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 15:56
Конфликт был, но не между Токаевым и Назарбаевым - политолог
© AFP 2021
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев опроверг мнение о том, что между Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и президентом Касым-Жомартом Токаевым имел место конфликт.

В Казахстане есть те, кто не хочет победы Токаева на президентских выборах 2024 года, считает Данияр Ашимбаев

"У многих была уверенность, что Токаев – "транзитный президент". Но передача поста председателя партии Nur Otan показала, что это не так. Потому что этот пост дает власть и над мажилисом, и над правительством. И, главное, означает, что Токаев будет баллотироваться на выборах 2024 года", - заявляет Ашимбаев.

По мнению эксперта, в Казахстане были и есть фигуры, которые хотели бы, чтобы на президентских выборах 2024 года победил не Токаев.

"Когда стало ясно, что Назарбаев такой вариант не рассматривает и продолжает придерживаться своего решения, то это, возможно, спровоцировало волну протестов, с которой мы столкнулись. Так что конфликт элит был, но не было конфликта между Назарбаевым и Токаевым, как сейчас пытаются представить", - продолжил Ашимбаев.

Эксперт считает, что кроме родственников Назарбаева были и другие фигуры, заинтересованные в том, чтобы обеспечить свое политическое будущее. Например, это бывший глава КНБ Карим Масимов, которого сейчас подозревают в госизмене и попытке госпереворота.

Ашимбаев отметил, что Токаев одержал победу над бандитами, однако некоторые пытаются представить это как победу Токаева над Назарбаевым.

"Но эта победа – победа и Назарбаева. Потому что именно его преемник и его курс остались в целостности. А преемник показал себя сильным лидером, который может повести страну вперед – то есть сделал именно то, в чем Назарбаев и был заинтересован. Так что это победа выбора Назарбаева", - заключил политолог.


Источник: ru.sputnik.kz
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Комментарии ( 1 )

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-1
  • diger
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Август (Посетители) Сегодня, 16:00
Но эта победа – победа и Назарбаева. Потому что именно его преемник и его курс остались в целостности. А преемник показал себя сильным лидером, который может повести страну вперед – то есть сделал именно то, в чем Назарбаев и был заинтересован. Так что это победа выбора Назарбаева


Да, в принципе так и есть, всё верно. Так или иначе - прошедшие события только укрепят власть, вопреки ожиданиям и беглых предателей - любителей французских булок и граждан Чехии с жёлтыми каналами на Ютубе и всех остальных обиженных.
 
 

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