Конфликт был, но не между Токаевым и Назарбаевым - политолог

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев опроверг мнение о том, что между Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и президентом Касым-Жомартом Токаевым имел место конфликт.
В Казахстане есть те, кто не хочет победы Токаева на президентских выборах 2024 года, считает Данияр Ашимбаев
"У многих была уверенность, что Токаев – "транзитный президент". Но передача поста председателя партии Nur Otan показала, что это не так. Потому что этот пост дает власть и над мажилисом, и над правительством. И, главное, означает, что Токаев будет баллотироваться на выборах 2024 года", - заявляет Ашимбаев.
По мнению эксперта, в Казахстане были и есть фигуры, которые хотели бы, чтобы на президентских выборах 2024 года победил не Токаев.
"Когда стало ясно, что Назарбаев такой вариант не рассматривает и продолжает придерживаться своего решения, то это, возможно, спровоцировало волну протестов, с которой мы столкнулись. Так что конфликт элит был, но не было конфликта между Назарбаевым и Токаевым, как сейчас пытаются представить", - продолжил Ашимбаев.
Эксперт считает, что кроме родственников Назарбаева были и другие фигуры, заинтересованные в том, чтобы обеспечить свое политическое будущее. Например, это бывший глава КНБ Карим Масимов, которого сейчас подозревают в госизмене и попытке госпереворота.
Ашимбаев отметил, что Токаев одержал победу над бандитами, однако некоторые пытаются представить это как победу Токаева над Назарбаевым.
"Но эта победа – победа и Назарбаева. Потому что именно его преемник и его курс остались в целостности. А преемник показал себя сильным лидером, который может повести страну вперед – то есть сделал именно то, в чем Назарбаев и был заинтересован. Так что это победа выбора Назарбаева", - заключил политолог.
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