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Джазмен-«террорист» заявил о находящихся в заложниках в Казахстане и рассказал о травмах

Просмотров:437 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Джазмен-«террорист» заявил о находящихся в заложниках в Казахстане и рассказал о травмах
Фото КазТАГ
Алматы. 24 января. КазТАГ – Кыргызский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, которого ранее государственные СМИ Казахстана пытались выдать за одного из алматинских погромщиков, прервал длительное молчание.

«Удивительная штука – человеческий организм... Когда 10 января 2022 года меня доставили домой, я, видимо, был в шоковом состоянии, поскольку мне казалось, что отделался всего-навсего ушибами, а многочисленные гематомы быстро пройдут, если регулярно мазать мазью… Благодаря старшему брату Рустаму, который убедил меня пройти обследование, выяснилось, что состояние моего здоровья средне-тяжелое, а именно: тупая травма груди; переломы V-VI ребер слева со смещением; пневмоторакс слева; разрыв седьмого реберного хряща слева; дыхание в верхний отдел левого легкого не проводится, протяженность поражения до 35%; сотрясение головного мозга; ушибы и кровоподтеки мягких тканей затылочной области (визуально моя спина была черно-синего цвета)», - написал Рузахунов на своей странице в социальной сети.

Он уточнил, что оттуда же срочно его доставили в реанимацию и провели операцию.

«С того времени я нахожусь на лечении, сменил три больницы. Только родные и медперсонал видели, сколько боли и мучений мне пришлось испытать. До сегодняшнего дня я не имел представления , какой резонанс произвел тот глупый ход казахстанских СМИ с нашумевшим видео, поскольку при задержании у меня забрали сотовый телефон, все мои вещи, денежные средства, ID-карту, водительское удостоверение, банковскую карту – впоследствии ничего не вернули, все таинственным образом исчезло», - добавил музыкант.

По его словам, сейчас, когда его состояние более менее стабилизируется, перед ним вырисовывается полноценная картина происходящего.

«И не подумайте, пожалуйста, что я пытаюсь вызвать жалость. Напротив, моя цель – донести до всех, кто любит судить, сидя на диване, а также до тех, кто не способен делать правильные выводы из очевидных вещей: вас там не было, вы не знаете через что пришлось пройти. Все мои официальные заявления сделаны ради всех, кто еще находится в заложниках в Казахстане, у большинства из них семьи, дети, многие являются единственными кормильцами своих пожилых родителей, сестер-инвалидов. Каждое слово может отразиться на них», - пояснил Рузахунов, добавив, что ему запрещено давать какое-либо интервью.

Напомним, 9 января государственное телевидение Казахстана показало избитого мужчину, который утверждал, что 2 января ему купили билет до Алматы и он приехал из Кыргызстана, чтобы заработать Т90 тыс. за участие в митингах. В мужчине почти сразу же узнали кыргызского музыканта Викрама Рузахунова, кроме того, спецслужбы Кыргызстана сообщили, что билет джазмена в Алматы был куплен еще 16 декабря. После разразившегося скандала Рузахунов был отпущен на Родину, а государственные СМИ поспешно удалили все видео с музыкантом.


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Комментарии ( 1 )

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  • hapiness
 Август (Посетители) Сегодня, 14:50
Нестыковка на нестыковке. Видать, как он ранее и говорил - заплатили, но только далеко не 200$.
 
 

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