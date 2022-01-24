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В Брюсселе протесты против ковид-ограничений переросли в беспорядки

Просмотров:540 Опубликовано: Сегодня, 18:32
В Брюсселе протесты против ковид-ограничений переросли в беспорядки
Кадр видео
Акция противников антикоронавирусных мер в столице Бельгии собрала около 50 тысяч человек, в том числе прибывших из других стран. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.
В столице Бельгии в воскресенье, 23 января, прошла массовая акция против ковид-ограничений, собравшая около 50 тысяч человек. Начавшись мирно, протесты обернулись беспорядками после того, как некоторые из демонстрантов стали бросать в полицейских камни и запускать петарды. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Столкновения между протестующими и силами правопорядка произошли в Европейском квартале (районе, где расположена основная часть брюссельских офисов ЕС). На какое-то время некоторым полицейским пришлось укрыться от нападавших на близлежащей станции метро. По данным властей, задержаны около 70 человек, трое полицейских и 12 демонстрантов доставлены в клиники с травмами, их жизнь вне опасности.

Жозеп Боррель осудил насилие на протестах
Во время беспорядков была разбита стеклянная дверь на входе в резиденцию Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В тот же день глава европейской дипломатии осудил "бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней манифестации в Брюсселе". В своем микроблоге Twitter он также поблагодарил полицейских за их работу.

Протесты в Германии
Днем раньше массовые протесты против ковид-ограничений прошли в Германии. Более 7500 человек вышли на улицы в Дюссельдорфе, около 5500 - во Фрайбурге, более двух тысяч в Регенсбурге и Ансбахе. Демонстрации состоялись и в других городах. В целом акции прошли мирно, в некоторых местах они сопровождались перепалками между противниками и сторонниками коронавирусных ограничений.



Источник: DW
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Комментарии ( 3 )

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Август (Посетители) Сегодня, 21:20
В Европе стало слишком много безграмотных приезжих, которые устраивают бунты против своего же здоровья.

Цитата: diger
Обыкновенный грипп


Приведший к росту избыточной смертности от двух до 10 раз. И скорая едет по два часа наверное тоже из-за обычного гриппа. Да уж... Долго ещё будем расхлёбывать последствия эпидемии с таким вот мнением...
 
-3
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  • Альберт
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diger (Посетители) Сегодня, 20:28
Ingul, Как можно сравнивать чуму, холеру, и ОРВи заболевания? Как? Капец... Сейчас пачками все болеют, ну что? Обыкновенный грипп, или грипоподобные вирусы, а вытирают населению омикрон...
 
-1
  • diger
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  • Kain-Livesy
  • Ashat
  • Альберт
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:18
Массовое умопомешательство, мракобесие.
В 18-м веке проходил чумной бунт, народ был менее образованный, про вакцины тогда и врачи не знали.
В Москве священник запретил молиться перед иконой Божьей Матери, чтобы не собиралась толпа и не распространяла чуму.
А сегодня, в 21-м веке ничего не поменялось, хотя вакцины, и другие санитарные меры,уже победили многие эпидемии.
 
 

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