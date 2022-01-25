Казахстанцы жалуются на эксгумацию тел погибших в беспорядках

В соцсетях появляется все больше обращений граждан, чьи родственники погибли в январских беспорядках. По словам людей, правоохранительные органы начали эксгумацию тел для проверок. Жительница Шымкента Жазира ЖАНДАРБЕКОВА на опубликованном в Сети видео рассказала, что ее сын Ансар погиб в Алматы 5 января. В него угодило две пули. В южной столице парень работал таксистом.
7 января Ансара похоронили в Шымкенте. Через две недели, утверждает ЖАНДАРБЕКОВА, следователи сообщили, что начнут новое расследование гибели Ансара. Назначена экспертиза, а для нее необходима эксгумация тела.
Женщина говорит, что не позволит делать этого.
Еще одно подобное обращение опубликовано от имени Эльмиры УСАБАЕВОЙ. Она сообщила, что ее брат Руслан УСАБАЕВ и его друг Вадим КРОБЕР отправились в Алматы на работу 5 января. Вскоре мужчины перестали выходить на связь.
На следующий день их нашли мертвыми в ГКБ № 12. Смерть наступила от огнестрельных ранений, пишет УСАБАЕВА. Днем позже мужчин похоронили.
Через две недели после похорон нас оглушила новость о необходимости повторно осмотреть тела. Без решения суда. Слова следователей УВД Карасайского района вызывали сомнения. Сейчас мы пытаемся найти способ остановить эксгумацию,
— написала УСАБАЕВА в соцсетях.
Также казахстанцы распространяют видео, предположительно, из Тараза. Там очевидцы сняли процесс извлечения тела из могилы. Правда, более подробных сведений о происходящем нет.
С чем связана волна эксгумаций? Являются ли погибшие подозреваемыми по уголовным делам? В департаменте полиции Алматы на эти вопросы ответить не смогли, сообщив, что расследованием январских событий занимается Генеральная прокуратура.
В Генпрокуратуре в свою очередь предоставлять устный комментарий отказались. ЭК направил в ведомство официальный запрос.
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