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Казахстанцы жалуются на эксгумацию тел погибших в беспорядках

Просмотров:1455 Опубликовано: Сегодня, 08:21
Казахстанцы жалуются на эксгумацию тел погибших в беспорядках
Кадр видео
В соцсетях появляется все больше обращений граждан, чьи родственники погибли в январских беспорядках. По словам людей, правоохранительные органы начали эксгумацию тел для проверок.
Жительница Шымкента Жазира ЖАНДАРБЕКОВА на опубликованном в Сети видео рассказала, что ее сын Ансар погиб в Алматы 5 января. В него угодило две пули. В южной столице парень работал таксистом.

7 января Ансара похоронили в Шымкенте. Через две недели, утверждает ЖАНДАРБЕКОВА, следователи сообщили, что начнут новое расследование гибели Ансара. Назначена экспертиза, а для нее необходима эксгумация тела.

Женщина говорит, что не позволит делать этого.



Еще одно подобное обращение опубликовано от имени Эльмиры УСАБАЕВОЙ. Она сообщила, что ее брат Руслан УСАБАЕВ и его друг Вадим КРОБЕР отправились в Алматы на работу 5 января. Вскоре мужчины перестали выходить на связь.

На следующий день их нашли мертвыми в ГКБ № 12. Смерть наступила от огнестрельных ранений, пишет УСАБАЕВА. Днем позже мужчин похоронили.

Через две недели после похорон нас оглушила новость о необходимости повторно осмотреть тела. Без решения суда. Слова следователей УВД Карасайского района вызывали сомнения. Сейчас мы пытаемся найти способ остановить эксгумацию,

— написала УСАБАЕВА в соцсетях.

Также казахстанцы распространяют видео, предположительно, из Тараза. Там очевидцы сняли процесс извлечения тела из могилы. Правда, более подробных сведений о происходящем нет.

С чем связана волна эксгумаций? Являются ли погибшие подозреваемыми по уголовным делам? В департаменте полиции Алматы на эти вопросы ответить не смогли, сообщив, что расследованием январских событий занимается Генеральная прокуратура.

В Генпрокуратуре в свою очередь предоставлять устный комментарий отказались. ЭК направил в ведомство официальный запрос.


Источник: EXK.KZ
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