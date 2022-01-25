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Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan

Просмотров:1094 Опубликовано: Сегодня, 10:54
Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan
Фото arnapress
Они заявили, что разочарованы институтом депутатства и бездействием партии.
В Семее сразу трое представителей городского маслихата заявили о сложении депутатских полномочий, а двое из них объявили и о выходе из партии Nur Otan, передает Arnapress.kz.

О своем решении депутаты Кайрат Смагулов, Дулат Кажмуханбет и Айдос Кисаменов сообщили в соцсетях, пояснив, что разочарованы институтом депутатства и бездействием партии.

По словам Айдоса Кисаменова, решение покинуть маслихат и партию назревало у него давно.

"С того момента, когда я понял, что за ширмой благородного депутатства в нашем городе стоит фиктивная работа как внутри филиала партии, так и в депутатском корпусе. Далее стало только хуже, из-за своей активности я был привлечен к партийной ответственности за поддержку поднятых социальных вопросов.

Анализируя прошедший год своего депутатства, могу сказать, что я не получил абсолютно никакого удовлетворения по проделанной своей работе. Была цель, но не было результата!!!" – пишет Кисаменов.

Он подчеркнул, что в период январских событий местные власти и филиал партии "полностью себя дискредитировали".

"С момента начала и вплоть до конца этих событий мы ни разу не обсудили произошедшее. Я очень разочарован институтом депутатства, разочарован бездействием филиала партии в столь ответственный момент, доверие избирателей безвозвратно утрачено!" – констатировал депутат.

С этим заявлением созвучно и мнение Дулата Кажмуханбета. Он тоже выразил разочарование работой филиала партии и руководством, а также посетовал на ущемление прав за попытки проявить активную позицию.

"Люди устали от лжи и лицемерия! Сегодня провел собрание первичной партийной организации своего района, где уведомил о принятом мной решении. К моему удивлению члены ППО не только положительно приняли, но и поддержали, и тоже изъявили желания пойти за мной.

Разочарован институтом депутатства, разочарован в партии, членом которой являлся, и сегодня публично объявляю о выходе из партии и слагаю с себя депутатские полномочия!" – написал Кажмуханбет.

Третий депутат − Кайрат Смагулов – является членом партии "Ауыл". От партбилета он не отрекся, а вот из маслихата вышел.

"Написал заявление о сложении полномочий депутата маслихата города Семей. Считаю, что без политических преобразований невозможно эффективное экономическое развитие страны", − сообщил он.

Напомним, в период работы VII созыва депутатов семейского маслихата уже четыре человека по собственному желанию сложили свои полномочия. Первым стал Арман Машимов, который подал в отставку в июле 2021 года. Комментируя свое решение, он назвал несколько причин, в том числе пассивность аппарата маслихата, которая мешает результативно работать.


Источник: Arnapress
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Комментарии ( 2 )

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  • Бродяга
  • alixah
  • Ну Ну
  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:52
Цитата: TU-154
На лету переобулись.

этого и следовало ожидать.
такое уже было в конце 80-х начале 90-х, когда коммуняки переобувались.
продажные шкуры
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
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  • Ну Ну
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 12:31
На лету переобулись. Как и вообще все депутаты, пока где-то выгодно они там. Как только власть меняется, депутаты тоже мгновенно меняют свою "твёрдую" позицию rofl
 
 

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