Депутатский демарш: в Семее депутаты сдают мандаты и выходят из Nur Otan

Они заявили, что разочарованы институтом депутатства и бездействием партии. В Семее сразу трое представителей городского маслихата заявили о сложении депутатских полномочий, а двое из них объявили и о выходе из партии Nur Otan, передает Arnapress.kz.
О своем решении депутаты Кайрат Смагулов, Дулат Кажмуханбет и Айдос Кисаменов сообщили в соцсетях, пояснив, что разочарованы институтом депутатства и бездействием партии.
По словам Айдоса Кисаменова, решение покинуть маслихат и партию назревало у него давно.
"С того момента, когда я понял, что за ширмой благородного депутатства в нашем городе стоит фиктивная работа как внутри филиала партии, так и в депутатском корпусе. Далее стало только хуже, из-за своей активности я был привлечен к партийной ответственности за поддержку поднятых социальных вопросов.
Анализируя прошедший год своего депутатства, могу сказать, что я не получил абсолютно никакого удовлетворения по проделанной своей работе. Была цель, но не было результата!!!" – пишет Кисаменов.
Он подчеркнул, что в период январских событий местные власти и филиал партии "полностью себя дискредитировали".
"С момента начала и вплоть до конца этих событий мы ни разу не обсудили произошедшее. Я очень разочарован институтом депутатства, разочарован бездействием филиала партии в столь ответственный момент, доверие избирателей безвозвратно утрачено!" – констатировал депутат.
С этим заявлением созвучно и мнение Дулата Кажмуханбета. Он тоже выразил разочарование работой филиала партии и руководством, а также посетовал на ущемление прав за попытки проявить активную позицию.
"Люди устали от лжи и лицемерия! Сегодня провел собрание первичной партийной организации своего района, где уведомил о принятом мной решении. К моему удивлению члены ППО не только положительно приняли, но и поддержали, и тоже изъявили желания пойти за мной.
Разочарован институтом депутатства, разочарован в партии, членом которой являлся, и сегодня публично объявляю о выходе из партии и слагаю с себя депутатские полномочия!" – написал Кажмуханбет.
Третий депутат − Кайрат Смагулов – является членом партии "Ауыл". От партбилета он не отрекся, а вот из маслихата вышел.
"Написал заявление о сложении полномочий депутата маслихата города Семей. Считаю, что без политических преобразований невозможно эффективное экономическое развитие страны", − сообщил он.
Напомним, в период работы VII созыва депутатов семейского маслихата уже четыре человека по собственному желанию сложили свои полномочия. Первым стал Арман Машимов, который подал в отставку в июле 2021 года. Комментируя свое решение, он назвал несколько причин, в том числе пассивность аппарата маслихата, которая мешает результативно работать.
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