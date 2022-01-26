Число заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане

В стране зарегистрировали на 2846 заболевших больше, чем днем ранее. Рост заражений зафиксирован в Нур-Султане и Алматы, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 января 2022 года.



За прошедшие сутки зарегистрировано 11 862 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 2 352,



в Алматы – 2 126,



в Шымкенте – 157,



в Акмолинской области –976,



в Актюбинской области – 467,



в Алматинской области – 265,



в Атырауской области – 477,



в ВКО – 354,



в Жамбылской области – 194,



в ЗКО – 420,



в Карагандинской области – 2 058,



в Костанайской области – 348,



в Кызылординской области – 134,



в Мангистауской области – 173,



в Павлодарской области – 910,



в СКО – 318,



в Туркестанской области – 133.



Всего в стране подтверждено 1 178 559 случая