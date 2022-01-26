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Питер Гриффитс покинул пост главы Авиационной администрации Казахстана

Просмотров:386 Опубликовано: Сегодня, 09:04
Питер Гриффитс покинул пост главы Авиационной администрации Казахстана
Фото из открытых источников
Питер Гриффитс прекратил полномочия в должности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана". Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в Комитете гражданской авиации МИИР.

"Согласно поданному заявлению от 7 декабря 2021 года по собственному желанию с 7 февраля 2022 года прекращаются полномочия Питера Гриффитса в должности генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана".

Питер Гриффитс проработал более 2 лет со дня создания Авиационной администрации Казахстана и внес большой вклад в развитие авиационного регулятора", - сообщили в КГА.

Отмечается, что с 7 февраля 2022 года обязанности генерального директора ААК будет временно исполнять Линда Орлэди, являющаяся первым заместителем генерального директора, начальником безопасности полетов с декабря 2019 года.

В ведомстве заверили, что под руководством Гриффитса становление Авиационной администрации прошло в соответствии с передовой Европейской моделью по управлению гражданской авиации. Такой подход был внедрен впервые в Казахстане, и является уникальным среди стран СНГ.

"По итогам независимой проверки отрасли аудиторами ИКАО в рамках Координированной валидационной миссии ИКАО (ICVM), проведенной в период со 2 по 11 августа 2021 года по безопасности полетов, Казахстан превысил среднемировой уровень соответствия стандартам ИКАО на 15 процентов и достиг 84 процентов. Выражаем Питер Гриффитсу нашу искреннюю благодарность за успешное сотрудничество и высокий профессионализм в совместной работе", - отметили в комитете.

В июне 2021 года Питер Гриффитс дал интервью корреспонденту Tengrinews.kz, в котором ответил на критику сенатора Талгата Мусабаева и озвучил зарплаты отечественных и иностранных пилотов.

"Важные госфункции по сертификации, надзору и контролю в авиации нашей страны переданы иностранному гражданину. В руководстве так называемой Авиационной администрации Казахстана находятся гражданин Британии и заместитель - гражданин Соединенных Штатов. Где казахстанские граждане?" - возмутился сенатор на заседании палаты в ходе обсуждения отчета правительства 17 июня.

Гриффитс пояснил, что наем иностранных специалистов для улучшения гражданской авиации - распространенная практика в мире.

"Когда я работал в Евросоюзе, я представлял Францию и Германию. Я представлял США, когда принимал участие в расследовании NASA. Когда я был региональным вице-президентом в IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), работал над проектом с "Аэрофлотом" и по развитию аэропорта Шереметьево. Я был представителем Саудовской Аравии, Китая, Ирландии, это нормальная практика", - заявил он.

Тогда же он пояснил, что гражданка США Линда Орлэди - пилот третьего поколения и возглавляла команду пилотов, технических специалистов и специалистов по безопасности полетов.

"В нашей компании только два иностранца, остальные 152 сотрудника - казахстанцы. Иностранцы, которые приезжают к нам в ААК временно, - либо консультанты, либо проводят какие-то тренинги. Они все отмечают профессионализм казахстанских сотрудников.

Как глава организации хочу, чтобы через три года, когда я уеду, мое место занял гражданин Казахстана и смог обеспечить успешное функционировании ААК. У страны есть определенные запросы, и я знаю, что если бы мы не справлялись со своей работой, нас бы тут уже не было", - сказал тогда Гриффитс.


Источник: Tengrinews.kz
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