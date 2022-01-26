В Костанае женщина с удаленной маткой забеременела и родила

Когда в областной роддом в тяжелом состоянии с кровотечением поступила роженица, врачи несказанно удивились. Дело в том, что несколько лет назад из-за осложнений при первых родах ей удалили матку. Тогда женщине сказали: детей больше не будет. И вот - на тебе!..



Костанайские врачи подняли историю болезни и выяс­нили, что действительно все так и было: и сложные роды, и удаление органа. Возникло беспокойство - а вдруг это так называемая брюшная беременность? Но нет, новорож­денный находился в матке!



- Причину вскоре удалось установить, - говорит главный акушер-гинеколог Костанайской области Иван ЯНЦЕН. - У этой женщины была вторая матка. Это очень редкая аномалия. За 40 с лишним лет моей работы я увидел такое впервые, хотя похожие случаи, конечно же, описаны в истории медицины.



Выяснилось, что пациентка от рождения обладала двойной маткой. Только об этом никто не подозревал, пока она не забеременела вопреки прозвучавшему однажды врачебному приговору.



Теперь она счастливая мама двоих детей. И сможет родить третьего: дублирующий орган ей сохранили!