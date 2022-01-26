В Костанае женщина с удаленной маткой забеременела и родила

Когда в областной роддом в тяжелом состоянии с кровотечением поступила роженица, врачи несказанно удивились. Дело в том, что несколько лет назад из-за осложнений при первых родах ей удалили матку. Тогда женщине сказали: детей больше не будет. И вот - на тебе!..
Костанайские врачи подняли историю болезни и выяснили, что действительно все так и было: и сложные роды, и удаление органа. Возникло беспокойство - а вдруг это так называемая брюшная беременность? Но нет, новорожденный находился в матке!
- Причину вскоре удалось установить, - говорит главный акушер-гинеколог Костанайской области Иван ЯНЦЕН. - У этой женщины была вторая матка. Это очень редкая аномалия. За 40 с лишним лет моей работы я увидел такое впервые, хотя похожие случаи, конечно же, описаны в истории медицины.
Выяснилось, что пациентка от рождения обладала двойной маткой. Только об этом никто не подозревал, пока она не забеременела вопреки прозвучавшему однажды врачебному приговору.
Теперь она счастливая мама двоих детей. И сможет родить третьего: дублирующий орган ей сохранили!
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.