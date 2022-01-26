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Экономика здесь и сейчас

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 10:04
Экономика здесь и сейчас
Фото из открытых источников
Куда свернул Казахстан, и хватит ли нам на это средств?

Возможно, сейчас как раз и настали те самые черные времена, ради которых мы откладывали свой Национальный фонд, и пришла пора его открывать и тратить? Со всех сторон звучат самые разные предложения: от раздачи акций национальных холдингов всем гражданам и привлечении каждого казахстанца к управлению компанией до закрытия ЕНПФ, МФЦА и пересмотре контрактов с иностранными операторами на добычу нефти. Казахстанская мечта — рост доходов без роста цен, и чтобы при этом ничего не пришлось делать. К сожалению, экономика здесь и сейчас, то есть которая не учитывает завтрашний день и ничего не планирует, обречена на провал, как, впрочем, и популистские идеи о всеобщем финансовом и экономическом равенстве.

Очень поучительная история произошла в Перу в конце прошлого века. Социалист Алан Гарсия впервые стал президентом Перу в 1985 году, тогда ему было 36 лет. Он пользовался всеобщей любовью, на него возлагались огромные надежды, что он сможет исправить трудное экономическое положение прямо здесь и сейчас, то есть очень быстро, так как к моменту его избрания страна испытывала большие проблемы — инфляция составляла 90%. Он резко выступал против МВФ, боролся с коррупцией в армии, за что даже пережил две попытки покушения.

Его основное детище — экономический план - предполагал немедленное повышение зарплат военных, учителей, врачей, полиции и рабочих, не входящих в профсоюзы, на 25-35%. Кроме того, повышалась минимальная зарплата в стране сразу на 35%. При этом он обещал активную борьбу с ростом цен. Идея Алана Гарсии была в стимулировании внутреннего спроса при усилении государственного контроля над ценами. Для компенсации расходов предпринимателей предусматривалось снижение ставок по кредитам. Правительство провело национализацию десяти частных банков и шести финансовых организаций, причем здания трех банков были взяты штурмом. Народ ликовал – жизнь улучшалась прямо на глазах.

Однако инфляция не снизилась, а... выросла. Уже через полгода она составила 140% за счет роста цен на продукты и бензин, которые было очень сложно контролировать, так как по официальным ценам продуктов и топлива просто не было — процветал черный рынок. В ответ правительство еще раз повысило зарплаты, продолжая придерживаться плана президента — на 60% минимальную и на 40-45% бюджетникам и еще раз снизило ставки в банках. Единственный эффект, которого удалось добиться — впечатляющий рост экономики почти на 11% за 1987 год. Однако это не спасло страну от гиперинфляции. К концу 1988 года она достигла уже 1 100%, правительство было вынуждено провести девальвацию, ВВП в 1988 году сократился более чем на 6%.

Судьба президента сложилась трагично. В 1992 году в связи с обвинениями в коррупции Гарсия был вынужден эмигрировать в Колумбию, где жил до 2001 года, а после снятия с него обвинений вернулся в Перу и возглавил парламентскую оппозицию. В 2006 году он еще раз стал президентом. В 2016-м занял лишь пятое место на выборах. Умер в 2019 году в больнице, куда был доставлен после попытки самоубийства — он выстрелил себе в шею. Алан Гарсия пытался покончить с собой, когда к нему домой пришла полиция с ордером на арест.

Однако судьба страны, которая оказывается в руках популистов, считающих, что можно одной рукой раздавать ничем не подкрепленные деньги, а другой пытаться контролировать цены — печально показательна. Время первого президентства Гарсии признаны в Перу потерянным десятилетием, а снизившиеся доходы населения более чем на 30% восстановились только к двухтысячным.

Жить здесь и сейчас — это прекрасное желание. Каждый хочет получать высокую зарплату и чтобы цены не росли, и желательно еще ничего для этого не делать, а чтобы оно как-то все само так сложилось. К сожалению, в реальной экономике так не бывает — если что-то пользуется спросом и этот спрос растет, а цена нет — то кто-то за это платит. Ничего бесплатного не бывает, а субсидировать цены можно лишь до тех пор, пока на это есть «лишние деньги». Если начать такие деньги просто печатать, ничем не обеспечивая, они будут очень быстро обесцениваться — этот процесс проходили почти все страны, а на нашем континенте еще только в прошлом веке такое случалось как минимум три раза.

Самое болезненное последствие жизни здесь и сейчас — полная потеря среднего класса и обесценивание сбережений, которое после ложится тяжелым бременем на бюджет, вынужденный платить пенсии и пособия тем, кто предпочел все потратить и ничего не отложить на потом.


Источник: kapital.kz
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