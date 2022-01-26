Глава «Оператора РОП» помещен в ИВС Нур-Султана – источник

Астана. 26 января. КазТАГ – Председатель ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев помещен в ИВС Нур-Султана, сообщил информированный источник.



«Кумаргалиев был помещен в ИВС, а Примкулова (Ахметжана, вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов – КазТАГ), насколько я знаю, там нет», - сказал источник редакции КазТАГ в среду.



Ранее в интернете появилось сообщение о том, что Примкулов был задержан вместе с Кумаргалиевым при попытке покинуть Казахстан.



Примкулов был назначен на пост замглавы МЭГПР в июле 2019 года.



Кумаргалиев возглавляет ТОО «Оператор РОП» с ноября 2019 года.



Напомним, 11 января президент Касым-Жомарт Токаев поручил лишить ТОО «Оператор РОП» монопольного права на осуществление утильсбора. Он подчеркнул, что этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. Что касается самих сборов, то, по мнению главы государства, следует пересмотреть их ставки. В итоге структура лишилась права осуществлять утильсбор и перешла под контроль государства. 19 января «Оператор РОП» лишился права собирать утильсбор – эту компанию связывают с Алией Назарбаевой.