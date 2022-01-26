Сколько людей находятся под арестом после январских событий

В Генеральной прокуратуре рассказали, сколько человек были задержаны и скольких отпустили после массовых беспорядков в нескольких регионах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz."На сегодня судами рассмотрено 9257 административных дел, связанных с январскими событиями. Почти половина из них рассмотрены без применения каких-либо взысканий - 4 584 лицам судом вынесено предупреждение.В настоящее время по ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено 1149 лиц, по 577 штрафы заменены на предупреждения, 393 административных дела прекращены за отсутствием состава. Таким образом, из 3314 лиц, кому судом был назначен административный арест, на сегодня под арестом остаются 63 человека", - заявил заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге СЦК.Еще 13 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания, по его словам, находятся на рассмотрении в судах.В производстве следственно-оперативных групп, по его словам, находится 2 044 уголовных дела."По этим делам задержаны 898 подозреваемых. Из них 802 с санкции суда взяты под стражу, по 50 определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12-ти - подписка о невыезде, по 13-ти вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении", - уточнил Килымжанов.Он отметил, что в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов."По 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении власти и должностных полномочий, 10 уголовных дел зарегистрированы органами уголовного преследования по указанию прокуратуры.На сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из них 20 расследуются сотрудниками антикоррупционной службы и одно - специальными прокурорами. По 43 жалобам проводится проверка, 22 - не нашли своего подтверждения", - добавил он.