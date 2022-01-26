«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Января
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.2 KZT
  • €1 = 491.17 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько людей находятся под арестом после январских событий

Просмотров:17 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Сколько людей находятся под арестом после январских событий
.
В Генеральной прокуратуре рассказали, сколько человек были задержаны и скольких отпустили после массовых беспорядков в нескольких регионах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На сегодня судами рассмотрено 9257 административных дел, связанных с январскими событиями. Почти половина из них рассмотрены без применения каких-либо взысканий - 4 584 лицам судом вынесено предупреждение.

В настоящее время по ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено 1149 лиц, по 577 штрафы заменены на предупреждения, 393 административных дела прекращены за отсутствием состава. Таким образом, из 3314 лиц, кому судом был назначен административный арест, на сегодня под арестом остаются 63 человека", - заявил заместитель начальника Первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге СЦК.

Еще 13 ходатайств прокуроров на смягчение административного наказания, по его словам, находятся на рассмотрении в судах.

В производстве следственно-оперативных групп, по его словам, находится 2 044 уголовных дела.

"По этим делам задержаны 898 подозреваемых. Из них 802 с санкции суда взяты под стражу, по 50 определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12-ти - подписка о невыезде, по 13-ти вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении", - уточнил Килымжанов.

Он отметил, что в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов.

"По 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении власти и должностных полномочий, 10 уголовных дел зарегистрированы органами уголовного преследования по указанию прокуратуры.

На сегодняшний день в производстве находится 21 дело, из них 20 расследуются сотрудниками антикоррупционной службы и одно - специальными прокурорами. По 43 жалобам проводится проверка, 22 - не нашли своего подтверждения", - добавил он.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика