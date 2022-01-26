Управляющий директор ТОО «Оператор РОП» покончил жизнь самоубийством

Сегодня в Сети распространилась информация о суициде управляющего директора ТОО «Оператор РОП» по правовым вопросам Руслана Шамшиева. В пресс-службе столичного ДП прокомментировали сообщение, передает ИА «NewTimes.kz».
В пресс-службе департамента полиции Нур-Султана сообщили, что по факту обнаружения трупа мужчины отделом полиции района «Есиль» возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Доведение до самоубийства».
«В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия», − сказано в официальном комментарии.
Ранее стало известно о задержании председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиев. Он подозревается в коррупции.
Напомним, правительство приняло постановление в отношении ТОО «Оператор РОП». Активы частной компании переданы государству.
11 января президент РК Касым-Жомарт Токаев во время заседания мажилиса поручил правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и его распоряжению ТОО «Оператор РОП».
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о запланированной работе в целях исполнения поручения главы государства относительно утильсбора.
Также министр рассказал, сколько денег казахстанцы сдали на утилизационный сбор с 2016 года.
Позже стало известно, что новые ставки утильсбора при ввозе авто в РК примут в феврале.
Сегодня, 26 января, депутаты партии Nur Otan во время заседания мажилиса выступили с предложениями относительно проверки ТОО «Оператор РОП».
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