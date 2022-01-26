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Управляющий директор ТОО «Оператор РОП» покончил жизнь самоубийством

Просмотров:3377 Опубликовано: Сегодня, 12:12
Управляющий директор ТОО «Оператор РОП» покончил жизнь самоубийством
Фото: unsplash
Сегодня в Сети распространилась информация о суициде управляющего директора ТОО «Оператор РОП» по правовым вопросам Руслана Шамшиева. В пресс-службе столичного ДП прокомментировали сообщение, передает ИА «NewTimes.kz».

В пресс-службе департамента полиции Нур-Султана сообщили, что по факту обнаружения трупа мужчины отделом полиции района «Есиль» возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Доведение до самоубийства».

«В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия», − сказано в официальном комментарии.

Ранее стало известно о задержании председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиев. Он подозревается в коррупции.

Напомним, правительство приняло постановление в отношении ТОО «Оператор РОП». Активы частной компании переданы государству.

11 января президент РК Касым-Жомарт Токаев во время заседания мажилиса поручил правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и его распоряжению ТОО «Оператор РОП».

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о запланированной работе в целях исполнения поручения главы государства относительно утильсбора.

Также министр рассказал, сколько денег казахстанцы сдали на утилизационный сбор с 2016 года.

Позже стало известно, что новые ставки утильсбора при ввозе авто в РК примут в феврале.

Сегодня, 26 января, депутаты партии Nur Otan во время заседания мажилиса выступили с предложениями относительно проверки ТОО «Оператор РОП».


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • diger
  • ak12
 Август (Посетители) Сегодня, 15:00
Тяжело осознавать что вчера ты был всем, а теперь стал никем. Но это осознание в скором времени придёт очень ко многим.
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 14:56
Выстрелил себе в голову 3 раза из ружья?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • TU-154
  • Toryn
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:37
Или помогли? Почти 200 млрд. исчезло.это уже не шутки...На него все и повесят.точно!
 
 

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