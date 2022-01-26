Это чистое предательство - экс-глава КНБ Нартай Дутбаев о деле Карима Масимова

НУР-СУЛТАН, 26 янв - Sputnik. Бывший глава КНБ Казахстана Нартай Дутбаев, который занимал этот пост с 2001 по 2006 год, прокомментировал возбужденное против Карима Масимова уголовное дело.
Дутбаев отметил, что Масимов является "более чем осторожным человеком".
"Даже будучи премьер-министром, он всегда какие-то острые решения, которые требовали быстрого принятия, реализации каких-то мер, он всегда откладывал это в ящик, для того, чтобы улежалось, отлежалось потихонечку. Я думаю, что с такой характеристикой Масимова как менеджера, руководителя, согласятся многие, кто с ним работал. И такое (дело о госизмене - Sputnik), мне трудно это понять", - сказал Дутбаев в интервью журналистке Гульнар Бажкеновой.
Вместе с тем есть другой факт. По словам Дутбаева, достоверной является информация, что 4 января из КНБ поступила команда в областные департаменты с приказом не вмешиваться в ситуацию и просто наблюдать.
"Пятого числа поступила команда в обед всем разойтись по домам до особого распоряжения. Сжечь дела, уничтожить, закрыть помещение. Ну, это чистое предательство. Потому что, что в органах МВД, что у КНБ всегда были планы в случае возникновения таких атак… Сопряженных с тем, что угрожает жизни граждан, когда поджигают госучреждения и так далее. Вводятся эти планы и, соответственно, там все расписано: как силы распределяются, кто куда должен пойти, где он должен находиться, что делать", - продолжил экс-глава КНБ.
Если бы данные планы были реализованы, силовики должны были действовать согласно заранее утвержденному алгоритму, отмечает Дутбаев.
"Для меня остается большой загадкой, и я никак не могу ее для себя разрешить. Почему вдруг весь КНБ не знал о том, что такое организовывается (…) Они должны были знать, что какая-то третья сила должна выйти и влиться в протесты. Должна была поступить оперативная информация в органы обязательно. Я не могу поверить, что такой информации не было", - сказал он.
Дутбаев отметил, что заняв пост председателя КНБ, Масимов разрушил аналитические отделы комитета, информация из которых ранее была собрана в единый кулак.
"Мы пытались создать так называемую ситуационную комнату для главы государства, куда бы стекалась информация, разрабатывались алгоритмы, программное обеспечение, железо, чтобы на современном уровне видеть. И не только из закрытых сведений, но и из открытых источников - сопоставляя, выдавать наиболее достоверную информацию о возможных угрозах. Но эти вещи были похоронены", - добавил Дутбаев.
Вместе с тем он призвал "не шельмовать" всех сотрудников КНБ и делать из всех изменников родины.
"Я знаю массу хороших оперативных работников, которые преданы своей стране, которые действительно стоят на защите нацбезопасности, посвятив этому свою жизнь", - заключил Дутбаев.
Нартай Дутбаев был задержан КНБ Казахстана в декабре 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Разглашение государственных секретов" и статьей "Превышение власти и должностных полномочий" УК РК. Спустя чуть более года Дутбаева приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Летом 2020-го Дутбаев вышел на свободу по УДО.
Задержание и арест Масимова
Карим Масимов 6 января был смещен со своего поста главы КНБ Казахстана, а затем арестован на два месяца.
Масимова подозревают в госизмене и действиях, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ – начальник Службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
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