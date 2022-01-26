По делу о попытке госпереворота в Казахстане предложили созвать парламентские слушания

Депутат Мажилиса Казыбек Иса заявил, что после завершения расследования массовых беспорядков в Казахстане необходимо провести парламентские слушания в целях информирования населения о его результатах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Те, кто пытался совершить госпереворот ради достижения своих целей, чуть ли не пожертвовали самым святым - нашей независимостью. Государство сохранилось, но сколько жизней оборвалось. Вслед за мирными митингующими, начиная с Алматы, во многих городах специально подготовленные мятежные группы воспользовались этим, и законный марш превратился в кровавый. Погибли 227 человек, всего пострадали более 4,5 тысячи человек.



Те, кто собирался совершить госпереворот, их руководители, исполнители, все должны быть установлены и привлечены к ответственности, чтобы не повторились кровавые трагедии, наложившие черный отпечаток на священную казахскую историю", - сказал депутат в запросе на имя генерального прокурора Гизата Нурдаулетова.



Он указал, что только совершившие преступления должны быть привлечены к ответственности.



"Появляются конкретные сведения, что многие, особенно невинная молодежь, арестовываются, избиваются, подвергаются пыткам только за то, что они вышли на мирное шествие во время забастовки. (...) Пытки невинных людей мы воспринимаем как настоящую провокацию, злостную деятельность против государства, политики Президента. Так как он ставит задачу справедливо рассматривать каждое дело", - отметил депутат.



Чтобы дать справедливую оценку действиям каждого, по его словам, необходимо отдельно рассматривать террористов и экстремистов, бандитов и грабителей и отдельно тех, кто вышел на мирный митинг.



"Судя по разным сведениям, сейчас подвергаются побоям и невиновные наряду со злоумышленниками. (...) Мы требуем, чтобы расследование было справедливым и прозрачным. Только народный контроль внесет значительный вклад в пресечение беззакония.



Наши предложения:



- должны быть полностью установлены и привлечены к ответственности лица, пытавшиеся совершить госпереворот;

- после того как расследование завершится, провести парламентские слушания в целях информирования населения о его результатах;

- необходимо отдельно рассматривать нападавших бандитов и мирных митингующих;

- расследование должно производиться строго по закону, необходимо прекратить пытки и открыть дорогу адвокатам;

- раненых необходимо госпитализировать", - заявил депутат.



Он указал, что для соблюдения прав и свобод человека и беспристрастного открытого расследования необходимо создать комиссии при уполномоченном по правам человека и национальном превентивном механизме по предупреждению пыток, включить в них депутатов Парламента и местных маслихатов, представителей политических партий и общественных организаций.