Магазины отказываются от ценников

«Магазины у дома» теперь «под присмотром» властей в регионах. Чиновники призывают небольшие продуктовые умерить аппетиты, а покупателей не стесняться и жаловаться. Впрочем, казахстанцы и без лишних напоминаний завалили госорганы претензиями на рост цен, передает ktk.kz



На тот факт, что чаще всего цены завышают в небольших магазинах у дома, обратили внимание в правительстве. И чиновники по всей стране бросились выявлять нарушителей. Казахстанцам предложили, не стесняясь жаловаться на необоснованный рост цен. И даже открыли для этого специальную «горячую линию». Убирать ценники стали магазины в Петропавловске.



«На сегодня, по последним данным, по республике поступило порядка 2000 обращений по завышению цен на социально-значимые продукты и по другим видам товаров и услуг. Из этих обращений более 50% касается повышения цен на продукты питания. Капуста по 360 за килограмм, 400 тенге за десяток яиц», — говорит руководитель департамента агентства по защите и развитию конкуренции РК по ЗКО Салават Вахитов.



Уральская пенсионерка Лидия Борейко говорит, давно перестала ходить в мелкие магазины. Разница даже в 10-15 тенге при ежедневных покупках в итоге позволяет хорошо сэкономить.



«Я обычно покупаю в супермаркете, потому что мне здесь выгоднее. Здесь намного цены ниже, чем в маленьких магазинчиках. Да все дешевле! Колбаса дешевле стоит, фрукты дешевле стоят. Все дешевле стоит, чем там, я так считаю. Ну, разбег какие-то копейки, но все равно для пенсионера имеет значение, правильно?», — рассказала Лидия Борейко.



Почему мелкие магазины завышают цены, взялись выяснять по всей стране. Например, в Карагандинской области выяснили, что цены выше в Жезказгане и Балхаше. Там ссылаются на отдаленность районов и высокую цену транспортировки продуктов. Покупатели говорят: мириться с бесконечным ростом цен невозможно. Поэтому многие готовы жаловаться.



— Сейчас с каждым днем растет, мы уже даже привыкать начали – это, конечно, очень страшно, это не хорошо. Я это прекрасно понимаю. Но куда деваться? Мне кажется, толку не будет, что мы куда-то позвоним.



— Допустим, мы вот пенсионеры, и стараешься искать, где что подешевле. Конечно, если будут завышать, мы сообщим куда надо.



— Да, если будут завышать заоблачные цены, то, конечно, по телефону доверия позвонить, можно и позвонить, почему бы и нет. Мы работаем, мы платим налоги.



Но и продавцы сдавать позиций не собираются. Говорят, сами давно стали заложниками вечно растущих цен. Дошло до того, что во многих магазинах Петропавловска исчезли ценники! Торговцы проблемы в этом не видят. Мол, кто захочет купить – спросит. А каждый день переписывать кучу наклеек на товаре попросту устали.



«В этом году цены меняются раз в неделю, вот, понимаете, это как менять каждый раз цены? Пришел товар, у нас даже товар бывает разная цена, старый приход и новый приход, это вот было. Вот буквально продал вчера по одной цене и по другой. Как я должен – два ценника поставить? Вот у меня была 375 «Цинказ» и 380. Я должен один поставить 375, другой 380?», — говорят торговцы.



Продавцы в мелких магазинах говорят, им иногда обидно выслушивать претензии от покупателей. Ведь они – конечная точка в длинной цепочке посредников.



«Мы получаем дорого и ставим мизерные совсем, копейки ставим. И продаем. Мы тоже должны что-то иметь оттуда. У нас тоже все расходы есть. Мы же не можем продавать по себестоимости», — утверждают торговцы.



При этом эксперты говорят: рост цен на продовольствие – это мировая тенденция. Так что частично введенный мораторий и тщательный контроль за наценками, возможно, и убережет нас от резкого скачка, но значительного снижения цен не обещает.