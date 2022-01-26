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Суперкомпьютер с искусственным интеллектом презентуют в Meta

Просмотров:68 Опубликовано: Сегодня, 20:44
Суперкомпьютер с искусственным интеллектом презентуют в Meta
© Sputnik / Владислав Воднев
НУР-СУЛТАН, 26 янв — Sputnik. Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms, материнская организация Facebook, объявила, что создаст суперкомпьютер с искусственным интеллектом, который, как обещают в компании, должен стать самым быстрым в мире. Об этом сообщается на сайте компании.

Создание компьютера AI Research SuperCluster (RSC) длится почти два года, на данный момент завершили первый и основной этап его постройки.

"Сегодня Meta объявляет, что мы разработали и построили суперкластер исследований искусственного интеллекта (RSC), который, по нашему мнению, является одним из самых быстрых суперкомпьютеров искусственного интеллекта, работающих сегодня, и станет самым быстрым суперкомпьютером искусственного интеллекта в мире, когда он будет полностью построен в середине 2022 года", - говорится на сайте.

Кроме этого, как отметили в компании, суперкомпьютеру будет по силам создание ИИ-моделей для работы с сотнями языков, анализа текстов, изображений и видео одновременно, а также он сможет разрабатывать инструменты дополненной реальности. Ожидается, что технология поможет Meta создавать ИИ-модели, способные мыслить как человек.

Также в Meta Platforms сообщили, что в первую очередь RSC станет основной опорой в создании и развитии метавселенной от компании.


Источник: sputniknews.kz
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