Единая база очередности в детские сады появится в Казахстане

В Министерстве образования и науки сообщили о планах по созданию единой базы очередей в детские сады Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Планируется создание единой базы очередности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования", - сказала вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на коллегии МОН.
Кроме того, по ее словам, будут приняты меры по повышению качества работы дошкольных организаций, особенно частных детских садов.
"Усилим требования, введем изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг", - добавила Каринова.
Также МОН планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования - в стране будут открыты первые онлайн-университеты.
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