Единая база очередности в детские сады появится в Казахстане

В Министерстве образования и науки сообщили о планах по созданию единой базы очередей в детские сады Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Планируется создание единой базы очередности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования", - сказала вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на коллегии МОН.



Кроме того, по ее словам, будут приняты меры по повышению качества работы дошкольных организаций, особенно частных детских садов.



"Усилим требования, введем изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг", - добавила Каринова.



Также МОН планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования - в стране будут открыты первые онлайн-университеты.