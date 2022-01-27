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Единая база очередности в детские сады появится в Казахстане

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Единая база очередности в детские сады появится в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Министерстве образования и науки сообщили о планах по созданию единой базы очередей в детские сады Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Планируется создание единой базы очередности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования", - сказала вице-министр образования и науки Шолпан Каринова на коллегии МОН.

Кроме того, по ее словам, будут приняты меры по повышению качества работы дошкольных организаций, особенно частных детских садов.

"Усилим требования, введем изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг", - добавила Каринова.

Также МОН планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования - в стране будут открыты первые онлайн-университеты.


Источник: Tengrinews.kz
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