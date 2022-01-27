Сегодня первый рейс с казахстанскими олимпийцами вылетает в Пекин.
Первый рейс с казахстанскими спортсменами вылетит на Зимние Олимпийские игры в Пекин уже 27 января.
Об этом сообщил в ходе брифинга Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.
«Первый рейс, чартерный, организуется 27 января по плану из Нур-Султана через Алматы в Пекин. Рейс организовывается с применением всех мер безопасности. Основная часть команды вылетит 27 января и три группы вылетят из Европы чуть позже», — сказал он.
Также спикер уточнил, что спортсмены, которые летят не из Казахстана и находятся за рубежом, вылетают 29 января и 3 февраля.
Нашу страну в Китае представят 34 спортсмена.
Зимние Олимпийские игры 2022 года откроются 4 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей.
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