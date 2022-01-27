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Сегодня первый рейс с казахстанскими олимпийцами вылетает в Пекин

Просмотров:20 Опубликовано: Сегодня, 13:44
Сегодня первый рейс с казахстанскими олимпийцами вылетает в Пекин
Олимпиада-2022
Сегодня первый рейс с казахстанскими олимпийцами вылетает в Пекин.

Первый рейс с казахстанскими спортсменами вылетит на Зимние Олимпийские игры в Пекин уже 27 января.

Об этом сообщил в ходе брифинга Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

«Первый рейс, чартерный, организуется 27 января по плану из Нур-Султана через Алматы в Пекин. Рейс организовывается с применением всех мер безопасности. Основная часть команды вылетит 27 января и три группы вылетят из Европы чуть позже», — сказал он.

Также спикер уточнил, что спортсмены, которые летят не из Казахстана и находятся за рубежом, вылетают 29 января и 3 февраля.

Нашу страну в Китае представят 34 спортсмена.

Зимние Олимпийские игры 2022 года откроются 4 февраля. На них разыграют 109 комплектов медалей.


Источник: olympic.kz
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