Apple превратит iPhone в платежный терминал - СМИ

Американская компания Apple планирует внедрение в смартфоны iPhone новой функции, позволяющей бесконтактно принимать платежи с банковских карт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По информации источников агентства Bloomberg, компания работает над внедрением новой функции с 2020 года совместно с канадским стартапом Mobeewave. Для работы системы, предположительно, будет использоваться технология NFC.



Как отмечается, сегодня, чтобы принимать платежи на iPhone, необходимо использовать платежные терминалы. Новая разработка же позволит превратить сам iPhone в платежный терминал.



Также сообщается, что новая функция может быть доступна пользователям продукции компании Apple уже в ближайшие месяцы вместе с обновлением операционной системы iOS.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Apple посоветовала основным американским операторам связи подготовиться к запуску iPhone 14, который не будет иметь слота под SIM-карту и выйдет в сентябре 2022 года.