Появились подробности о дворцах семьи Назарбаева в Алматы

Алматы. 27 января. КазТАГ – Подробности о дворцах семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Алматы раскрыло «Радио Азаттык».



«Члены семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по-прежнему в числе самых богатых людей страны. Они владеют бизнесом и элитной недвижимостью как в Казахстане, так и за рубежом. Азаттык взялся за расследование недвижимости семьи Назарбаевых в Алматы и обнаружил несколько дворцов в Бостандыкском районе – они находятся в предгорье, выше проспекта аль-Фараби, и занимают 135 га земли. Дома принадлежат самому Нурсултану Назарбаеву, его трем дочерям и племяннику», - говорится в сообщении в четверг.



По данным издания, в 2001 году казахстанские власти инициировали разбить парк в предгорье Алматы.



«Место выбрали красивое: 61 га земли по правую сторону дороги, ведущей в ущелье Алма-Арасан. Новый парк изначально должен был называться «ХХІ век». Обустройство нового парка затянулось на долгих десять лет – в итоге открытие состоялось только летом 2011 года, и тогда же новое место отдыха для горожан и гостей получило новое название – Парк Первого Президента Республики Казахстан. Каждое слово в нем принято писать с большой буквы. Справа от входа в парк установили памятник тому, чье имя он носит. Ленту перед памятником торжественно перерезали в ноябре 2011 года, а в декабре этого года власти Казахстана установили новый праздник – День первого президента, отмечаемый с тех пор ежегодно 1 декабря. Таким образом, в просторном парке, открытом в честь Нурсултана Назарбаева, возвели ему же памятник. Но мало кто знает, что еще 135 га земли выше этого парка перешли в собственность семьи экс-президента и его ближайшего окружения», - сказано в сообщении.



Как отмечается, наверняка многие алматинцы видели высокие заборы, когда пытались зайти в парк с верхней стороны, но входа оттуда нет, только с нижней стороны и по бокам.



«И этому есть объяснение. Информация об этом участке земли и построенных на нем дворцах ранее нигде не публиковалась. Причем эта территория вдвое больше площади самого парка и разделена на несколько участков. Первый земельный участок и дворцы на нем принадлежат Динаре Кулибаевой, средней дочери Нурсултана Назарбаева. Его площадь составляет 74 149 кв.м, или около 7,5 га. Это место граничит с территорией гольф-клуба «Жайлау» и санатория «Окжетпес», который находится на балансе управления делами президента. Один из двух симметрично расположенных домов меньше, а другой больше. А тот, что посередине, – самый большой и имеет два этажа. Дворцы соединяются дорогой, и легко понять, что это собственность одной семьи. Сравнительные снимки с Google Earth показывают, что новые здания появились на месте двух старых домов. Не позднее 2015 года на месте появились искусственный пруд, летний шатер и небольшой дом – судя по всему, он предназначен для обслуживающего персонала», - добавляет «Азаттык».



Оказалось, что дом и земля принадлежат средней дочери Назарбаева – Динаре Кулибаевой, а в нем прописан и ее муж Тимур Кулибаев. Адрес объекта: микрорайон Жайлау, дом № 1. И этот же адрес указан в официальном документе с именем Тимура Кулибаева. Однако отмечается, что в мобильных приложениях «2GIS» или «Яндекс. Карта» эти адреса не отображаются.



Кулибаевы входят в четверку самых богатых людей Казахстана. По данным журнала Forbes, совокупное состояние супругов в 5,8 миллиарда долларов делает их самой богатой семьей в стране.



«Следующий участок, по адресу микрорайон Жайлау, дом № 2, площадью 2,8 гектара, принадлежит младшей дочери экс-президента Алие Назарбаевой и ее мужу Димашу Досанову. Впечатление, что земля еще не освоена. Ранее на участке был дом с красной крышей. Его снесли в 2019 году, но на его месте пока ничего не возвели. Cоседкой Динары и Алии, как нетрудно догадаться, является старшая из дочерей экс-президента – Дарига. Четыре земельных участка вокруг участка Алии принадлежат именно ей – депутату мажилиса парламента Казахстана Дариге Назарбаевой. Если быть точнее, три из четырех участков зарегистрированы на ее имя. Еще около 2,4 га земли под жилье принадлежат компании DLS Group. Несколько лет назад единственным ее учредителем значилась Дарига Назарбаева. Как и тогда, сейчас директором предприятия числится некий Сергей Рычков, поэтому не исключено, что учредитель компании не поменялся», - уточняется в публикации.



DLS Group, по данным СМИ, фигурировала в сделке Дариги Назарбаевой и ее предполагаемого мужа Кайрата Шарипбаева по выкупу у «КазМунайГаза» отеля «Думан» по заниженной цене.



«Площадь первых трех земельных участков – около 6,5 га. Самый большой дворец (46 тыс. кв.м), зарегистрированный на имя Дариги, возводится на участке площадью 4,6 га. Его строительство началось в 2018 году. Площадь – около 2350 кв.м. Сейчас остались лишь отделочные работы. Рядом с домами Алии, Динары и Дариги на карте можно увидеть еще один большой участок. Его площадь – около 13 га, хотя в системе земельного кадастра указана только половина. Наверное, причина в том, что земля принадлежит бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Дом окружен густым зеленым ограждением. На участке есть искусственный пруд и теннисный корт», - отмечает «Азаттык».



Есть сведения, что в этом доме прежде жили первый секретарь Коммунистической партии Казахстана Динмухамед Кунаев и его преемник Геннадий Колбин.



«Дом находился на балансе правительства, а после назначения первым секретарем Коммунистической партии Казахстана в 1989 году в него заселился Нурсултан Назарбаев. Спустя несколько лет он каким-то образом перешел в его собственность. С южной стороны дома, по дороге к горам, стоит еще один огромный дворец. Территория одноэтажного дворца очень большая – около 2350 кв.м. Для сравнения: это площадь 47 квартир по 50 кв.м. Строительство дворца началось летом 2016 года и завершилось в 2018 году. 8,5 га земли и дома находятся на балансе ТОО «Дирекция по управлению недвижимостью», учредителем дирекции является «Фонд Елбасы», а он, в свою очередь, принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Юридический адрес дирекции: ул. Кунаева, 12/1, в Нур-Султане. По этому же адресу расположен головной офис партии «Нур Отан», - сообщает издание.



Как отмечается, на снимках заметно, что дворец Назарбаева построен недавно.



«На прилегающей к нему территории создан искусственный пруд. Возле пруда – деревянный домик. На участке есть две вертолетные площадки. Сначала была одна площадка, но спустя время появилась еще одна рядом – видимо, дефицит проявился по мере возникновения новых дворцов. Расследование «Азаттыка» показало, что остальная территория из 135 га принадлежит корпорации «Алмалы». Территория разбита на несколько участков, всего около 85 га. История возникновения корпорации особо не отличается от тех, что возникали в период массовых приватизаций государственного имущества», - говорится в материале.



Еще в 1998 году хозяйственное управление президента и правительства было преобразовано в закрытое акционерное общество «ХОЗУ» и ему на баланс были переданы многие здания, сооружения, рестораны, гостиницы и детские сады, в том числе знаменитый совхоз «Алатау» в Алматы. Акционерное общество с 100% долей государства позже стало частной компанией с ограниченной ответственностью под названием «Корпорация «Хозу».



«Таким образом, были приватизированы десятки гектаров земли и бесчисленное множество объектов недвижимости. Корпорацию возглавил Владимир Ни, помощник Назарбаева с 1985 года. После смерти Ни в 2010 году корпорация получила название «Алмалы». Если судить по уплаченным налогам, годовой доход корпорации составляет около Т16 млрд. Один из двух учредителей, управляющих корпорацией «Алмалы» через корпорацию «Наурыз», – Noord Holland Trading Company b.v. – офшор, зарегистрированный в Нидерландах», - уточняет СМИ.



Как тут не вспомнить слова самого Назарбаева, добавляет издание, который в апреле 2013 года призывал «не прятать деньги за бугром».



«Не надо искать счастья в других краях и не надо прятать деньги за бугром. Здесь держи, а кто за бугром, смотрите – сейчас все офшоры открываются, всех позорить будут, всех, кошмарить будут всех. Поэтому заработал, вкладывай в Казахстане, не бойся», - говорил Назарбаев.



Вторым учредителем корпорации «Алмалы» является Vertex Holding.



«Он принадлежит миллиардеру Владимиру Джуманбаеву, члену совета директоров «Казахмыса». Председателем совета директоров «Казахмыса» вплоть до своей смерти был Владимир Ни. Таким образом, конец цепочки все равно ведет к окружению Назарбаева. Еще один участок на этой территории в прошлом году приобрела 37-летняя Корлан Шарипбаева – дочь Кайрата Шарипбаева, предполагаемого мужа Дариги Назарбаевой. Кайрат Шарипбаев был председателем правления национальной компании «КазТрансГаз» и лишился этой должности после январских событий 2022 года», - сообщает СМИ.



На участке рядом площадью 3 га ведется стройка.



«Паспорта объекта нет, но стало известно, что строители возводят очередную резиденцию. В 2020 году этот участок решением суда был передан аппарату акима Алматы, затем – передан управлению делами президента Казахстана до конца 2023 года. Поскольку право пользования находится у управления делами президента, определить заказчика строительства несложно. Оказалось, что подрядчиком объекта является швейцарская компания B&A Contractors. Она входит в группу компаний Mabetex Group, которая выполнила не один госзаказ в Казахстане: построила Акорду, Дом парламента, аэропорт, театр оперы и балета и ряд других зданий в столице», - уточняется в публикации.



В управлении делами президента изданию ответили, что на этом участке «реализуется проект для государственных нужд».



«Чуть далее можно увидеть еще земли корпорации «Алмалы». 46 га из них имеют сельскохозяйственное назначение. Их арендует компания Citic Оrchards – компания, занимающаяся выращиванием фруктов и орехов. За ней стоят компания Citic Agriculture, зарегистрированная в Сингапуре, и казахстанская компания Agriland. Учредителями Agriland являются три деловых партнера зятя экс-президента Тимура Кулибаева и принадлежащая ему компания. Кстати, 43 га земли здесь заложены в банке RBK», - сказано в сообщении.



По данным «Азаттыка», члены семьи Назарбаевых получили земли и в верхней части территории – это выше парка первого президента на 2 км.



«На территории за забором расположены пять больших коттеджей, один одноэтажный дом и особняк. Еще 15 земельных участков подготовлены под строительство. Несмотря на то что каждый участок регистрируется отдельно в кадастровой системе, заметно, что владельцем территории является одно лицо. Общая площадь, включая все 25 земельных участков в пределах забора, составляет 12,5 га. В центре – большой дворец, который сильно отличается от других. Он высокий, состоит из трех частей. У него свой забор внутри общего забора. При помощи специального приложения Азаттык подсчитал, что длина дома – 90 м, ширина – 20 м. Площадь первого этажа дома составляет около двух тысяч квадратных метров. Вместе со вторым этажом площадь дворца – около 2,5 тыс. кв.м. Сюда автомобили могут проехать по подземной дороге», - проинформировало СМИ.



Отмечается, что прилегающая территория обустроена.



«Во дворе стоит белоснежная юрта. Предусмотрены детская игровая и спортивная площадки. Возведена и вертолетная площадка. Между участками за пределами дворца нет заборов и ограждений. Разные по площади пять коттеджей и одноэтажный дом построены из дерева. Кроме того, есть два больших гаража на несколько машин, дом для персонала и небольшие объекты, напоминающие складские помещения. На одном из 15 свободных участков полным ходом идет строительство. Судя по подготовке места под фундамент, новый дом тоже будет немаленьким. Прежде на этом месте площадью 12,5 га располагалась молочная ферма. Она есть на старых картах Алматы. К 2012 году базы фермы были снесены, и началось строительство дворца. Местные жители говорят, что здесь дома строит «какой-то крутой из КНБ», - говорится в сообщении.



Издание выяснилось, что собственником земли и недвижимости официально является некая Асель Бахтияркызы.



«Поговаривают, что она «жена» племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, мать троих его детей. Таким образом, вполне вероятно, что «кто-то крутой из КНБ» и есть Кайрат Сатыбалды, ведь племянник Назарбаева действительно проработал в КНБ около девяти лет. Кайрат Сатыбалды – один из богатейших людей Казахстана. В 2018 году Forbes оценил его состояние в $163 млн», - сообщает издание.



Как отмечается, совокупные активы компании Skyline Investment Company S.A., зарегистрированной в офшоре Люксембурга на имя Сатыбалды, в 2018 году составили $266 млн. Также сообщается, «что ранее через эту компанию Сатыбалды купил долю, равную 24%, в телекоммуникационной компании «Казахтелеком».



«Большинство дворцов, особняков и коттеджей семьи Назарбаевых, о которых сообщает Азаттык, охраняются службой государственной охраны Казахстана. Это связано с тем, что конституционный закон о первом президенте – лидере нации предусматривает защиту Назарбаева и членов его семьи и гарантирует им неприкосновенность. Статья 7 закона гласит, что «Первому Президенту Республики Казахстан — Елбасы, прекратившему исполнение своих полномочий, служебная квартира и государственная дача передаются в собственность с необходимым государственным обслуживанием». Однако упомянутые дома и земли были переданы Назарбаеву и его родственникам еще до того, как он покинул пост президента», - сказано в сообщении.



Издание уточняет, что направило запросы Нурсултану Назарбаеву, членам его семьи и госорганам с просьбой ответить на вопрос, каким образом семья экс-президента завладела вышеназванными богатствами.



«Ответов пока не последовало», - добавляет СМИ.



Напомним, ранее на фоне последних событий ряд родственников первого президента покинули посты. Так, 15 января с занимаемых должностей освободили двух зятьев Назарбаева – председателя правления АО «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления АО «НК «КазТрансГаз» Кайрата Шарипбаева. Досанов является мужем младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алие Назарбаевой, а Шарипбаев – старшей – Дариге Назарбаевой. 17 января полномочия главы НПП «Атамекен» сложил еще один зять Назарбаева – Тимур Кулибаев, женатый на Динаре – средней дочери первого президента. Также 17 января с поста первого заместителя председателя КНБ президент Касым-Жомарт Токаев снял родного племянника Назарбаева – Самата Абиша. 18 января КазТАГ получил подтверждение от информированного источника, Альжан Имашев (сын экс-главы ЦИК Казахстана Берика Имашева, которого Токаев снял с должности 25 января) освободил пост топ-менеджера «КТЖ – Грузовые перевозки». Брат экс-президента – Болат Назарбаев, по некоторым данным, уехал в окружении ряда лиц, через Кыргызстан в Дубай.



Единственной из ближайших родственников Назарбаева во власти сейчас остается его старшая дочь – депутат мажилиса Дарига Назарбаева, которая по «официальной» версии болеет коронавирусом. 17 января агентство КазТАГ выяснило, что вопреки устойчивым слухам Дарига Назарбаева не подавала заявление на сложение депутатского мандата.



Сам Назарбаев до 18 января в последний раз официально появлялся на публике в конце декабря 2021 года, и вопреки расхожим версиям о его выезде за рубеж, по данным авторитетного британского издания The Guardian, все еще находится в Казахстане, а борьба за власть в стране продолжается. 18 января Назарбаев все же появился публично – он выступил с видеообращением, в котором заявил, что с 2019 года является пенсионером, а страной фактически руководит Токаев, а также заверил, что в стране нет конфликта элит.



По данным Financial Times, сейчас 162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с Назарбаевым.



18 января была раскрыта вероятная схема вывода Алией Назарбаевой $312 млн из Казахстана. 19 января «Оператор РОП» лишился права собирать утильсбор – эту компанию связывают с Алией Назарбаевой.



Вместе с тем, с 18 января набирает популярность петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности.



На 28 января запланирован внеочередной съезд партии Nur Otan, по итогам которого, Назарбаев может лишиться последнего из занимаемых ныне постов – председателя партии – ожидается, что политическую организацию возглавит Токаев.



Кроме того, мажилисмены направили в сенат пакет поправок касательно Назарбаева, о том, каких прав его намерены лишить, читайте в материале агентства КазТАГ.



Вместе с тем, уже названы многомиллиардные активы под контролем первого президента Казахстана.