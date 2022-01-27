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Увеличение зарплаты и оплата жилья: как казахстанских учителей будут привлекать в регионы

Просмотров:129 Опубликовано: Сегодня, 16:27
Увеличение зарплаты и оплата жилья: как казахстанских учителей будут привлекать в регионы
© Sputnik / Нина Зотина
НУР-СУЛТАН, 27 янв — Sputnik. В Казахстане планируют привлекать лучших педагогов в регионы по специальной программе. Об этом рассказала первый вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова.

"Будет реализована специальная программа для привлечения лучших педагогов в Мангистаускую, Атыраускую, Алматинскую и Туркестанскую области. Им будет предоставлена значительная социальная поддержка: увеличенный коэффициент заработной платы, оплата аренды жилья и коммунальных услуг", - рассказала вице-министр на коллегии Минобразования.

Таким образом в министерстве хотят сократить разрыв в качестве образования в указанных регионах.

Кроме того, в 2022 году не менее 70 тысяч педагогов пройдут курсы повышения квалификации по новым образовательным программам.

Напомним, ранее министр образования Асхат Аймагамбетов анонсировал меры по поддержке учителей, которые будут направлены в регионы.

Для таких педагогов будет установлен повышающий (двойной) коэффициент зарплат, им будут предоставлять жилье либо компенсировать его оплату, а также компенсируют оплату коммунальных услуг.


Источник: sputniknews.kz
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