Увеличение зарплаты и оплата жилья: как казахстанских учителей будут привлекать в регионы

НУР-СУЛТАН, 27 янв — Sputnik. В Казахстане планируют привлекать лучших педагогов в регионы по специальной программе. Об этом рассказала первый вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова.
"Будет реализована специальная программа для привлечения лучших педагогов в Мангистаускую, Атыраускую, Алматинскую и Туркестанскую области. Им будет предоставлена значительная социальная поддержка: увеличенный коэффициент заработной платы, оплата аренды жилья и коммунальных услуг", - рассказала вице-министр на коллегии Минобразования.
Таким образом в министерстве хотят сократить разрыв в качестве образования в указанных регионах.
Кроме того, в 2022 году не менее 70 тысяч педагогов пройдут курсы повышения квалификации по новым образовательным программам.
Напомним, ранее министр образования Асхат Аймагамбетов анонсировал меры по поддержке учителей, которые будут направлены в регионы.
Для таких педагогов будет установлен повышающий (двойной) коэффициент зарплат, им будут предоставлять жилье либо компенсировать его оплату, а также компенсируют оплату коммунальных услуг.
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