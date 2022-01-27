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Кабмин Казахстана планирует представить закон о банкротстве физлиц уже 4 февраля

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:23
Кабмин Казахстана планирует представить закон о банкротстве физлиц уже 4 февраля
Фото из открытых источников
Астана. 27 января. КазТАГ – Правительство Казахстана планирует представить закон о банкротстве физических лиц уже 4 февраля, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросу разработки проекта закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Законопроект предусматривает виды процедур банкротства физических лиц, основания для их применения и другие положения», - говорится в сообщении в четверг.

Как уточни в кабмине, планируется внести поправки в 18 законодательных актов – семь Кодексов и 11 Законов.

Премьер поручил до 4 февраля внести проект закона в канцелярию премьер-министра.

«Поручаю привлечь к обсуждению законопроекта широкую общественность и экспертов», - заявил Смаилов.

Напомним, закон о банкротстве физических лиц ранее годами неоднократно призывали принять как политики, так и представители экспертного сообщества Казахстана. В числе прочего, эксперты предупреждали, что без принятия указанного закона высока вероятность роста социального напряжения. Однако предшественники действующих членов кабмина отклоняли данные призывы под различными предлогами. В итоге, разработать закон после начала масштабных протестных акций по всему Казахстану в начале января 2022 года поручил президент Касым-Жомарт Токаев.


Источник: kaztag.kz
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