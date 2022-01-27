На границе Кыргызстана и Таджикистана началась перестрелка между военными

Вечером в четверг, 27 января, резко обострилась обстановка на кыргызско-таджикской границе, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, в четверг в период с 17:30 до 18:00 пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района.



"По итогам проведенных переговоров между пограничными представителями Кыргызской Республики и Таджикистана участок дороги был вновь открыт для проезда. Однако в районе 19:35 обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям в местности Чыр-Добо Баткенского района", - сообщили в пресс-службе ГКНБ.



Отмечается, что основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана происходят в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. "Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", - отметили в ведомстве.



По данным Turmush, из зоны конфликта на кыргызско-таджикской границе начали эвакуацию жителей. Первую группу жителей с приграничной территории привезли к зданию полномочного представительства президента в Баткенской области. Местные органы власти готовят помещения для эвакуированных.







Как сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Исфары Зубайдулло Шомадова, конфликт вспыхнул из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями с кыргызской стороны границы.



"Инцидент произошел при движении автотранспорта из села Сомониен в джамоат Чоркух", - прокомментировал он. Позже агентство сообщило о том, что на границе объявлено казарменное положение.



На данный момент на границе собрались две группы людей: и со стороны Таджикистана, и со стороны Кыргызстана. Ситуацию контролируют представители вооруженных сил.







Также стало известно, что в результате перестрелки трое таджикских военнослужащих получили ранения. Информации о пострадавших со стороны Кыргызстана не поступало



