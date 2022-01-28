Всем — Ashyq: новое постановление и.о. главного санврача

Айжан Есмагамбетова утвердила ослабление карантинных ограничений, принятое Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



Постановление и.о. главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой за №7 было опубликовано в четверг, 27 января. Документ закрепляет меры по смягчению ограничений, который ранее приняла МВК. В частности, названы возможности для объектов бизнеса и учреждений — участников проекта Ashyq.



Всего в постановлении перечислены 38 категорий объектов и мероприятий, включая компьютерные клубы, театры и филармонии; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки; выставки; марафоны; спортивные мероприятия со зрителями; океанариум; цирки; букмекерские конторы; религиозные объекты; игровые клубы (казино); международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»; отделения АО «Казпочта», ЦОНы.



Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) предлагается обеспечить как внедрение проекта Ashyq на объектах, так и информирование населения о необходимости при входе на объекты использовать мобильное приложение Ashyq, в том числе на других платформах (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, Альфа-Банк, сайт www.ashyq.kz).



Согласно постановлению, для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается. При наличии «синего» или «зеленого» статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:



- в «зеленой» зоне – деятельность без ограничений;



- в «желтой» и «красной» зонах – с ограничениями по наполняемости объектов.



Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия безопасного («зеленого») статуса у сотрудников и посетителей во всех регионах независимо от зоны эпидемиологического риска – деятельность разрешена без ограничений.



В «зеленой» зоне также разрешено посещение следующих объектов для людей с «синим» статусом: ресторанов и кафе; игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, компьютерные и лотерейные клубы и др.). Увеличена заполняемость этих объектов: в «желтой» зоне – с 50% до 70%, в «красной» - с 30 до 60%.



Постановление вступает в силу со дня подписания.