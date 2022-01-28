Казахстан вошел в число стран с "несвободным" Интернетом

По данным рейтинга международной неправительственной организации Freedom House, которая оценивает степень свободы печатных, вещательных и онлайн-СМИ в странах мира, Казахстан занял 54-е место из 70-ти и получил статус «несвободный интернет».Во время массовых беспорядков в январе 2022 года в Казахстане наблюдалась блокировка ряда социальных сетей, а также повсеместное отключение интернета. В связи с этим казахстанцы долго оставались в неведении относительно того, что происходило в стране. Заметим: произошедшее — не единичный случай, подобная практика уже наблюдалась в РК.По международным стандартам интернет в стране считается крайне далеким от свободного. Так, по данным рейтинга международной неправительственной организации Freedom House, которая оценивает степень свободы печатных, вещательных и онлайн-СМИ в странах мира, Казахстан занял 52-е место и получил статус «несвободный интернет». Рейтинг отображает, насколько свободным (от цензуры) является интернет в разных странах мира. Также он показывает, насколько государство вмешивается в работу интернета в стране.В этом рейтинге Казахстан уступил многим странам СНГ (включая бывших участников). К примеру, Грузия вошла в ТОП-10 стран со статусом «свободный интернет», а Украина и Кыргызстан заняли 26-е и 37-е места соответственно, получив статус «частично свободный интернет».Казахстан также уступает Кении, Гане, Анголе, Эквадору, Замбии, Малави, Ливану, Ливии и многим другим развивающимся странам.Такое положение дел негативно сказывается на репутации Казахстана как среди самих граждан страны, так и среди иностранцев, включая иностранный бизнес и международных инвесторов.Напомним, что из-за отключения интернета в начале января приостановили деятельность многие компании Республики. Кроме того, не было возможности осуществлять безналичные платежи. Население и компании ожидаемо оказались в затруднительной ситуации.К началу декабря 2021 года в стране насчитывалось 16,5 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, а также 2,7 млн абонентов фиксированного интернета. Проникновение интернета в стране находится на достаточно высоком уровне, и без него жизнь казахстанцев существенно осложняется на всех уровнях.