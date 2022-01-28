«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Января
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.83 KZT
  • €1 = 482.81 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан вошел в число стран с "несвободным" Интернетом

Просмотров:60 Опубликовано: Сегодня, 19:39
Казахстан вошел в число стран с "несвободным" Интернетом
Иллюстрированное фото
По данным рейтинга международной неправительственной организации Freedom House, которая оценивает степень свободы печатных, вещательных и онлайн-СМИ в странах мира, Казахстан занял 54-е место из 70-ти и получил статус «несвободный интернет».

Во время массовых беспорядков в январе 2022 года в Казахстане наблюдалась блокировка ряда социальных сетей, а также повсеместное отключение интернета. В связи с этим казахстанцы долго оставались в неведении относительно того, что происходило в стране. Заметим: произошедшее — не единичный случай, подобная практика уже наблюдалась в РК.

По международным стандартам интернет в стране считается крайне далеким от свободного. Так, по данным рейтинга международной неправительственной организации Freedom House, которая оценивает степень свободы печатных, вещательных и онлайн-СМИ в странах мира, Казахстан занял 52-е место и получил статус «несвободный интернет». Рейтинг отображает, насколько свободным (от цензуры) является интернет в разных странах мира. Также он показывает, насколько государство вмешивается в работу интернета в стране.

В этом рейтинге Казахстан уступил многим странам СНГ (включая бывших участников). К примеру, Грузия вошла в ТОП-10 стран со статусом «свободный интернет», а Украина и Кыргызстан заняли 26-е и 37-е места соответственно, получив статус «частично свободный интернет».

Казахстан также уступает Кении, Гане, Анголе, Эквадору, Замбии, Малави, Ливану, Ливии и многим другим развивающимся странам.

Такое положение дел негативно сказывается на репутации Казахстана как среди самих граждан страны, так и среди иностранцев, включая иностранный бизнес и международных инвесторов.

Напомним, что из-за отключения интернета в начале января приостановили деятельность многие компании Республики. Кроме того, не было возможности осуществлять безналичные платежи. Население и компании ожидаемо оказались в затруднительной ситуации.

К началу декабря 2021 года в стране насчитывалось 16,5 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, а также 2,7 млн абонентов фиксированного интернета. Проникновение интернета в стране находится на достаточно высоком уровне, и без него жизнь казахстанцев существенно осложняется на всех уровнях.

Казахстан вошел в число стран с "несвободным" Интернетом


Источник: finprom.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика