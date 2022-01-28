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В ОДКБ отреагировали на ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана

Просмотров:610 Опубликовано: Сегодня, 12:13
В ОДКБ отреагировали на ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана
Военнослужащие ОДКБ
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Кыргызстана Маратом Иманкуловым, призвав стороны к немедленному прекращению огня на границе.

"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено", - прокомментировал ситуацию Зась.

Он подчеркнул, что возникший на границе конфликт нужно решить исключительно за столом переговоров мирным путем.

"ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос", - сказал генсек ОДКБ.

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня после переговоров, состоявшихся ночью 28 января.

На встрече также была достигнута договоренность об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана и о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.

В переговорах участвовали губернаторы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, а также представители погранведомств и правоохранительных органов двух стран.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана резко обострилась вечером 27 января.

По предварительным данным, все началось с того, что автомобиль граждан Таджикистана был закидан камнями с кыргызской стороны границы. После стычки и забрасывания друг друга камнями, в ходе которых пострадали несколько человек, правоохранительные органы начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.

Затем конфликт между жителями перерос в перестрелку между пограничниками. Стороны начали стягивать к границе военную технику и военные подразделения. Число раненых достигло 17 человек с обеих сторон, сколько погибло, пока не уточняется.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 15:04
Orion,
И кто же?
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 14:29
И все таки, мы еще раз убеждаемся кто в доме хозяин.
 
 

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