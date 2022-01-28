В ОДКБ отреагировали на ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарями советов безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Кыргызстана Маратом Иманкуловым, призвав стороны к немедленному прекращению огня на границе.



"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено", - прокомментировал ситуацию Зась.



Он подчеркнул, что возникший на границе конфликт нужно решить исключительно за столом переговоров мирным путем.



"ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос", - сказал генсек ОДКБ.



Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня после переговоров, состоявшихся ночью 28 января.



На встрече также была достигнута договоренность об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, об открытии движения по автодороге Баткен - Исфана и о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.



В переговорах участвовали губернаторы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, а также представители погранведомств и правоохранительных органов двух стран.



Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана резко обострилась вечером 27 января.



По предварительным данным, все началось с того, что автомобиль граждан Таджикистана был закидан камнями с кыргызской стороны границы. После стычки и забрасывания друг друга камнями, в ходе которых пострадали несколько человек, правоохранительные органы начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу.



Затем конфликт между жителями перерос в перестрелку между пограничниками. Стороны начали стягивать к границе военную технику и военные подразделения. Число раненых достигло 17 человек с обеих сторон, сколько погибло, пока не уточняется.