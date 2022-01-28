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По $1 тысячи должен каждый казахстанец в счет долга «Самрук-Казына»

Просмотров:775 Опубликовано: Сегодня, 13:23
По $1 тысячи должен каждый казахстанец в счет долга «Самрук-Казына»
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Общественный деятель Чингиз Лепсибаев посчитал, что каждый казахстанец должен порядка 1 тысячи долларов, чтобы покрыть долг фонда «Самрук-Казына».

«18 млрд долларов долгов и минус три процента ВВП ежегодно. Почти 1000 баксов должен каждый житель страны, благодаря менеджменту конкретных четырех человек. Интересно, на сколько они лично стали богаче, на фоне того, что стал должен каждый казахстанец от младенца до старика?» − задается вопросом казахстанец.

26 января депутат Аманжан Жамалов заявил, что руководство фонда «Самрук-Казына» начинает принимать необдуманные и скоропостижные решения, которые могут иметь серьезные последствия.

«В каком бы формате граждане не получили право на владение долей в фонде, без такой оценки и ее опубликования в открытом доступе они не будут знать, что им предлагают — реальные инвестдоходы или огромные долги. Если не дать точный и конкретный ответ на этот вопрос, в неведении будут также находиться как нынешние, так и будущие потенциальные инвесторы. Ведь долг «Самрук-Казына» превышает 7,5 трлн тенге, это почти 18 млрд долларов США», — говорил мажилисмен.

В январе, на пленарном заседании мажилиса глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости глубокой трансформации деятельности фонда «Самрук-Казына».


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 4 )

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Бродяга (Посетители) Сегодня, 15:04
Султик пусть погасит весь долг!
 
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  • elek
  • Adai11
 Pluto (Посетители) Сегодня, 15:01
Спасибо что предупредили кому должно все население страны и типа никто не знал или делал вид что не знал? Давайте теперь назначим других четырех воров что-бы и они тоже обогатились по полной. Самое главное собирается ли власть возвращать уварованое из карманов воров или те поделятся с властью и будет все шито крыто?
 
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elek (Посетители) Сегодня, 14:58
Цитата: Adai11
На пожизненное их

Дополню - расследовать,судить, конфисковать незаконно нажитое, арестовать все счета - для покрытия долга фонда «Самрук-Казына».
В УК вернуть статью «О нетрудовых доходах».
 
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  • tom2005
  • arelav_74
  • Orion
  • Бродяга
  • elek
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:48
Благодаря менеджменту конкретных четырех человек - которые обогатились на богатстве страны и каждого гражданина РК hammer
На пожизненное их angry
Лучше казнь - а то опять всю жизнь их придется кормить chih
 
 

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