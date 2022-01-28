По $1 тысячи должен каждый казахстанец в счет долга «Самрук-Казына»

Общественный деятель Чингиз Лепсибаев посчитал, что каждый казахстанец должен порядка 1 тысячи долларов, чтобы покрыть долг фонда «Самрук-Казына».



«18 млрд долларов долгов и минус три процента ВВП ежегодно. Почти 1000 баксов должен каждый житель страны, благодаря менеджменту конкретных четырех человек. Интересно, на сколько они лично стали богаче, на фоне того, что стал должен каждый казахстанец от младенца до старика?» − задается вопросом казахстанец.



26 января депутат Аманжан Жамалов заявил, что руководство фонда «Самрук-Казына» начинает принимать необдуманные и скоропостижные решения, которые могут иметь серьезные последствия.



«В каком бы формате граждане не получили право на владение долей в фонде, без такой оценки и ее опубликования в открытом доступе они не будут знать, что им предлагают — реальные инвестдоходы или огромные долги. Если не дать точный и конкретный ответ на этот вопрос, в неведении будут также находиться как нынешние, так и будущие потенциальные инвесторы. Ведь долг «Самрук-Казына» превышает 7,5 трлн тенге, это почти 18 млрд долларов США», — говорил мажилисмен.



В январе, на пленарном заседании мажилиса глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости глубокой трансформации деятельности фонда «Самрук-Казына».