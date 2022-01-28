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Президента Токаева избрали председателем партии Nur Otan

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Президента Токаева избрали председателем партии Nur Otan
Фото:akorda.kz
Председателем партии Nur Otan избран Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

"Решением внеочередного XXI съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии Nur Otan", - говорится в сообщении Акорды в Twitter.

Напомним, в ноябре в ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять Президент страны. Советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай позже отметил, что решение Первого Президента - это лишь логическое продолжение транзита власти.

Выступив с заявлением 18 января Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти в Казахстане.

"Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет", - заверил он.

Отметим, 19 января Мажилис принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Первого Президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Ожидается, что это право будет принадлежать действующему Президенту страны.

Также 27 января депутаты Сената предложили отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы. Эта норма прописана в конституционном законе "О Первом Президенте - Елбасы". Ее направили на согласование в Мажилисом.


Источник: tengrinews.kz
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