Токаев - Nur Otan нужна кардинальная перестройка

Касым-Жомарт Токаев заявил, что выдвинул масштабную повестку всесторонней модернизации страны и Nur Otan должна активно включиться в её реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана.



"Но для этого Nur Otan должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии", – сказал он.



Президент заявил, что партии предстоит сконцентрироваться на следующих приоритетах:



Первое. Укрепление солидарности в рядах партии, консолидация всех конструктивных сил общества. Нужно активнее вовлекать в свои ряды представителей разных общественно-политических кругов, реальных лидеров, обладающих доверием сограждан. К сожалению, мы увидели, что таких людей в партии недостаточно. В критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся её разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере.



"Nur Otan, будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов. Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема", – сказал он.



Второе. Партия не должна копировать работу государственных органов. У госаппарата одни функции, у партии – совершенно другие. Nur Otan должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях – направлять работу госаппарата, сказал глава государства.



"По итогам прошлогодних выборов Nur Otan получила необходимый мандат доверия от народа. Однако исполнительная власть не воспользовалась им, допустила серьёзное ухудшение социально-экономической ситуации. Поручения, планы, задачи зачастую выполнялись формально, на бумаге. По итогам 2021 года Правительство отчиталось об исполнении на 74% плановых индикаторов по предвыборной программе партии. Но кто даст гарантию, что эти сведения достоверны? Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объёме будут выполнены предвыборные обещания. Моё убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше", – добавил президент.



Поэтому партии совместно с правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний.



"Различные трюки с саботированием, бюрократизацией этой работы чреваты социальными потрясениями. Уверен, с этим уже никто не поспорит", – заявил Касым-Жомарт Токаев.