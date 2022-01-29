Токаев о напавших на Алматы: Боевики прилетели под видом гастарбайтеров

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что напавшие на Алматы боевики прилетели в город под видом гастарбайтеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов, это была тщательно спланированная акция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа.



Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта, сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - заявил Токаев в интервью телеканалу "Хабар".