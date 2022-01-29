«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 30 Января
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.83 KZT
  • €1 = 482.81 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев о напавших на Алматы: Боевики прилетели под видом гастарбайтеров

Просмотров:831 Опубликовано: Вчера, 18:55
Токаев о напавших на Алматы: Боевики прилетели под видом гастарбайтеров
REUTERS/Pavel Mikheyev
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что напавшие на Алматы боевики прилетели в город под видом гастарбайтеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов, это была тщательно спланированная акция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа.

Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта, сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - заявил Токаев в интервью телеканалу "Хабар".


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • kz1990
 tolk (Посетители) Вчера, 22:51
И где они? Пока кроме музыканта из Киргизии никого не показали.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • tolk
  • kz1990
 diger (Посетители) Вчера, 20:25
shurik_kz11,
Так не скажет обратное, обратной дороги нет, только полное отрицалово,иначе спросят, а зачем ввёл войска.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • diger
  • Ну Ну
  • tolk
  • kz1990
 shurik_kz11 (Посетители) Вчера, 19:47
Все 20000 под видом гастарбайтеров???
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика