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Трамп обвинил Байдена в угрозе третьей мировой войны

Просмотров:338 Опубликовано: Сегодня, 08:47
Трамп обвинил Байдена в угрозе третьей мировой войны
Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters
Бывший президент США Дональд Трамп на выступлении перед своими единомышленниками в городе Конро в штате Техас обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в слабой политике, сообщает ТАСС.

Экс-президент заявил, что Байден проявляет некомпетентность как глава государства. Трамп заявил, что неэффективная политика приведет к новой войне. «Слабость и некомпетентность Байдена создает реальную угрозу третьей мировой войны», — подчеркнул он.

Трамп подчеркнул, что в период президентства Байдена число запусков ракет со стороны КНДР возросло до рекордных показателей. Кроме того, экс-президент указал на слабое управление выводом войск США из Афганистана.

Ранее Трамп раскритиковал решение Байдена послать войска США в Европу из-за Украины. Он назвал эту меру сумасшествием. По мнению Трампа, во многих сферах США «находятся в состоянии бардака».

29 января Байден объявил, что США в ближайшее время перебросят войска в Восточную Европу и страны НАТО. Он заявил, что их будет «не очень много».


Источник: lenta.ru
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