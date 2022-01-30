От "Явы" до "Харлея": житель Петропавловска собрал уникальную коллекцию редких мотоциклов

Этот железный конь приехал в коллекцию Ильи Заголы из Беларуси

ПЕТРОПАВЛОВСК, 30 янв — Sputnik. Житель Петропавловска собрал уникальную коллекцию из 40 редких мотоциклов, среди которых есть даже Harley-Davidson (Харли-Дэвидсон), участвовавший в войне, передает корреспондент Sputnik Казахстан.Любовь к мотоциклам у Ильи Заголы идет с детства. У отца был мотоцикл Jawa ("Ява") 1968 года выпуска. Это был очень популярный в советское время мотоцикл. Модель выпускалась в Чехословакии и была в продаже на территории СССР."На нем мы все вместе ездили на дачу и за грибами – отец за рулем, мама на заднем сиденье, а мы с братом в коляске. Когда мне исполнилось 16 лет, и я получил водительские права, отец отдал мотоцикл мне. Я на нем пару лет катался. Именно с него началась моя любовь к мотоциклам", – вспоминает Илья.Однако в лихие 90-е железного любимца украли, чтоб сдать на металлолом. Хозяевам удалось отыскать лишь некоторые части мотоцикла: в том числе уцелели двигатель, рама, крылья."Мы с братом решили подарить отцу точно такой же старенький мотоцикл, чтоб восстановить его "Яву". И нам это удалось. Восстановлением и покраской в основном занимался сам отец, а я – поиском недостающих запчастей: покупал детали в Чехии, в Турции, в России. На "Яву" нет проблем найти запчасти, были бы деньги. И в процессе у меня появился интерес к реставрации техники", – признается коллекционер.Сейчас отреставрированный мотоцикл выглядит совсем как новенький и занимает почетное место в коллекции. А по соседству с ним стоит первый собственный мотоцикл Ильи, который он приобрел в 23 года, то есть порядка 25 лет назад."Объявление о продаже увидел в газете. Хозяин продавал два мотоцикла: ИЖ-49 и К-125. Купил тот, что был подешевле. Это К-125 1953 года выпуска. Легкий дорожный одноместный мотоцикл с двухтактным двигателем, производства завода им. Дегтярева (ЗиД). Хороший мотоцикл и был в хорошем состоянии. В то время мыслей о коллекционировании еще не возникало. Купил, чтобы ездить. А потом, как говорится, пошло-поехало: один, второй, третий, четвертый", - смеется Илья Загола.Сейчас в импровизированном музее стоят 17 железных экспонатов. В помещении не хватает места для всех моделей – еще порядка 20 мотоциклов расположились под навесом на улице. И это не считая груды запчастей, из которых вполне можно собрать еще несколько экземпляров двухколесной техники.В коллекции мотоциклы разных лет, и у каждого из них своя история. Многие на ходу, другие в процессе ремонта и реставрации.На ремонт М-72 ушло полгода. Выпускался этот советский тяжелый мотоцикл крупной серией с 1941 по 1960 год."Это копия мотоцикла BMW R71. Перед войной было куплено несколько мотоциклов в качестве образца для полного копирования и налажено производство в Советском Союзе. Идея восстановить его появилась у меня перед 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. На 9 мая своим ходом, с регистрационными номерами, с боковым прицепом мы с сыновьями выехали на нем на площадь", – рассказывает Илья Загола.Сейчас коллекционер занимается сборкой другого военного мотоцикла. Harley-Davidson ("Харли-Дэвидсон") WLA-42 – это самый раритетный экспонат в коллекции.Мощные и надежные мотоциклы попали в СССР во время Второй мировой войны по ленд-лизу – в рамках государственной программы, по которой США поставляли своим союзникам боевые припасы, технику, продовольствие, лекарства, стратегическое сырье.Военная модель мотоцикла базировалась на своем мирном предшественнике WL, но отличалась от него некоторыми нюансами, например, более развитыми грязезащитными крыльями, более мощным задним багажником для перевозки радиостанции и патронного ящика. Кроме того, фары и задние фонари этого мотоцикла были со светомаскировкой. Что касается окраски мотоцикла – "хаки" стал его визитной карточкой.В военные годы мотоциклы получили широкое распространение в разведке, подразделениях связи. А уже в мирное время десятки тысяч "Харлеев" "служили" в различных государственных учреждениях. Однако со временем советские "Уралы" вытеснили их, и "Харлеи" "вышли на пенсию" и нашли пристанище в частных руках.Одного из таких заслуженных "пенсионеров" коллекционер из Петропавловска нашел по объявлению в Усть-Каменогорске уже в 2000-х."Это мотоцикл, реально участвовавший в войне. Он у меня уже 11 лет. Когда я его покупал, много запчастей не хватало. Постепенно докупаю, комплектую, потихонечку восстанавливаю. Например, узел переднего колеса собрал с нуля – ничего не было. С этим мотоциклом сложнее - там запчасть нашел, здесь нашел... Вот, например, из Алматы ребята прислали бардачок, на нем родной цвет видно. Катушка случайно нашлась у знакомых в гараже. Часть от спидометра тоже нашлась здесь в Петропавловске, у знакомого когда-то был точно такой же мотоцикл на ходу. Подножку купил в Штатах. Ступица приехала из Нур-Султана", – рассказывает Илья Загола.Работа по восстановлению продолжается, и однажды WLA-42 непременно проедет по дорогам Петропавловска."Коробку передач осталось в порядок привести и доукомплектовать его. Не хватает еще колес, багажника и электрики", – говорит коллекционер.Среди других мотоциклов особенно выделяется ярко-желтый "Урал". На нем крупными буквами написано "ГАИ"."Этот ГАИшный мотоцикл из Алматы приехал лет пять назад. Он 1989 года, не старый, но редкий. Их было выпущено очень мало. Допустим, в Петропавловске таких не было вообще. Это одиночный патрульный мотоцикл, оснащен рацией, сиреной, стробоскопами... Вчера мы его заводили – масло закапало, но это нормально, значит, "живой"", – отмечает Илья Загола.Также в коллекции можно увидеть спидвейные мотоциклы "Java", больше похожие на очень навороченные велосипеды."Это исключительно спортивные мотоциклы, то есть по городу на них никогда не катались. Они только по кругу ездили. Один из них мог ездить по льду – у колес шипованная резина. Они работали на спирту. Это тоже достаточно редкая модель, их уже почти нет. Они все были при спортивных секциях в ДОСААФах, которых сейчас не осталось", – объясняет Загола.Интересная особенность: в этих мотоциклах отсутствуют тормоза. Для того, чтобы остановиться и притормозить гонщику нужно отпустить ручку газа.Еще один экземпляр, неизменно привлекающий внимание посетителей, - первый советский мотороллер "Тула Т-200". Внешне он значительно отличается от своих брутальных собратьев."В середине 1950-х в мировой индустрии появилась новая тема - мотороллеры. И в Советском Союзе, чтоб не отставать от всего прогрессивного человечества, сконструировали свой мотороллер. За основу визуально был взят немецкий. Тоже довольно интересная редкая вещь. Немного их выпустили и немного сохранилось. Два года назад, когда в городе начали разбирать и перевозить гаражи, мне позвонили, предложили его посмотреть", – рассказывает Илья.Именно таким образом большинство мотоциклов попадают в руки к коллекционеру."Они находятся либо по объявлениям, либо благодаря сарафанному радио. Кстати, мое объявление "куплю мотоцикл" в газетах идет уже, наверное, лет семь", – отмечает коллекционер.География мест, откуда привезены все эти байки, довольно обширна: это города Казахстана, России и Беларуси. Впрочем, иногда интересные экземпляры оказываются совсем рядом. Так, буквально по соседству Илья Загола обнаружил настоящий клад для коллекционера."Здесь недалеко, в гараже. Хозяин умер, сын его вышел из тюрьмы, сам мне позвонил, предложил посмотреть, что в отцовском гараже хранилось. Гараж не открывали много лет, когда мы туда вошли, там было чуть ли не по колено воды – крыша дырявая, протекала. И в этой воде стояли три мотоцикла - BMW, Jawa ржавенькая и немецкий Simson. Все три и забрал. Если б не открыли гараж еще несколько лет, вся техника бы просто рассыпалась", – говорит любитель мотоциклов.К слову, коллекционировать мототранспорт – увлечение не из дешевых. Хобби требует не только финансовых вложений, но и времени. Но, по словам Ильи, он нашел золотую середину: занимается мотоциклами не в ущерб семье."Много денег стараюсь не вкладывать. За год в среднем удается один мотоцикл в презентабельный вид привести", – отмечает реставратор.Интересно, что каждый мотоцикл коллекционера, как полагается, оформлен и стоит на учете, хозяин платит за них налог.Коллекционеру вполне можно открывать самый настоящий музей мотоцикла. Впрочем, любители прокатиться с ветерком и без всяких вывесок и рекламы знают, где можно полюбоваться коллекцией местного энтузиаста. Под крышей "музея" Ильи Заголы бывали байкеры из разных стран. И все остались в восторге от коллекции."Меня байкеры все знают. В байкерской среде принято: если кто-то едет транзитом, их встречают, приглашают в байк-хаус, общаются и, как правило, сюда тоже привозят. Иностранцы охают, ахают. Японец, допустим, обнимал Suzuki Katana", – смеется Илья Загола.Уникальная коллекция будет пополняться и дальше. Например, коллекционер мечтает иметь хотя бы несколько довоенных моделей 20-30 годов российского и американского мотопрома.Сейчас в "музее" собраны не только самые дорогие для коллекционера модели мотоциклов, но и другие экспонаты - старые номера, раритетные детали, сертификаты за участие в различных мотофестивалях, тематические сувениры. В общем сложилась своя атмосфера. Конечно, коллекционер мечтает о более просторном помещении, которое позволило бы уместить все собранные им мотоциклы. Но пока приобрести его нет возможности.