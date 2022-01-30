Мухтар Джакишев: У нас появилась колоссальная проблема – раскол общества

Экс-президент «Казатомпрома» дал оценку январским событиям, поделился мнением о дальнейшей работе правительства по восстановлению безопасности в стране и рассказал об опасности, что стоит за расколом общества.Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан Байтасов подготовил очередной выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Гостем программы уже не в первый раз стал экс-руководитель НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев.Восьмое по счету интервью в студии Baitassov Live Мухтар Джакишев начал с оценки произошедших событий. Основной причиной для массового выхода людей на улицы Алматы 4 января он назвал невозможность донести свое накопившееся недовольство по поводу социальной и экономической несправедливости через традиционные конституционные механизмы. А раз они не работают, то люди вынуждены доносить свои недовольства иным способом.- Изначально ситуация развивалась по стандартному сценарию, протестующие вышли на митинг, правоохранительные органы пытались остановить этот митинг. Потом происходят события, которые выводят и превращают мирный митинг в насильственный мятеж. Появляется «третья сила» направленная просто на разрушение. Причем перед ее появлением правоохранители покидают свои посты. Понятно, что за организацией этих «третьих сил» стоят люди, обладающие властью, потому что кто-то должен был дать команду правоохранителям и самое важное, что они должны были выполнить эту команду. Ни вы, ни я не могли дать такую команду, поскольку нас никто не послушает, - обратился Мухтар Джакишев к Арманжану Байтасову. - И именно наличие этой «третьей силы» предало митингу насильственные формы. Ведь в других городах, где эта сила себя не проявила – митинги закончились мирно, традиционно и без жертв.К слову, о жертвах. Герой выпуска считает – что погибшие правоохранители были изначально заложены в статистику тех, кто придал мирному митингу трагический окрас.- Почему? Ну, потому что, какой мятеж происходит без жертв со стороны правоохранителей? То есть, как те граждане из мирных демонстрантов, случайных прохожих, которые погибли, так и те граждане, которые стояли в форме, все они были «пушечным мясом» для этой «третьей силы» - говорит Джакишев.Экс-президент «Казатомпрома» уверен, что сейчас основная задача правительства: дать обществу совершенно правдивый ответ – кто стоял за «третьей» силой.- Этот ответ должен быть ни полумерой, ни полуправдой, а абсолютно точной, подтвержденной фактами правдой. Это то, что ждет общество. Если этого не произойдет, то в обществе будет огромное разочарование. Сейчас все ждут разъяснений. Потому что не может быть совпадением, когда выходят подготовленные агрессивные молодчики и буквально за несколько минут до их выхода, милиция организованно покидает свои посты. Я, в бытность своей молодости, работал на Петровке 38 - это ГУВД Мосгорисполкома, - поделился воспоминаниями Мухтар Джакишев. -Я точно знаю, что во время митингов всегда происходит усиление. Работники правоохранительных органов не уходят по домам, они находятся на местах своей дислокации. И нонсенс, когда происходят такие митинги, дается команда КНБ и его подразделениям – разойтись по домам оставив оружие, и сидеть там до особого распоряжения. Это прямое нарушение всех инструкций, это не могло произойти случайно.Мухтар Джакишев высказал свое наблюдение касательно последствий январских событий, которые сейчас проявляются в обществе.- В следствии этих событий, у нас появилась еще одна колоссальная проблема – раскол общества. Мы разделились на образованных и необразованных, городских и пригородных, на маргиналов и обеспеченных, на правоохранителей, демонстрантов, мятежников и мирных и т.д. И вот этот раскол общества продолжается сейчас. И для того, чтобы проводить реформы в стране – нам необходима консолидация общества.Мухтар Еркынович не согласен с мнением, бытующим среди казахстанцев, что в стране появилась «маргинальная прослойка общества» и что «изменить этих людей уже невозможно». Он уверен в том, что те люди, к которым многие сейчас относятся с пренебрежением, могут выйти из этих слоев, могут удивить и стать гордостью нации, но для этого им нужно дать возможность для развития и уверенность в завтрашнем дне. На вопрос Арманжана Байтасова, что нужно сделать, чтобы добиться обозначенных целей, Мухтар Джакишев отвечает, что сейчас как никогда нужна справедливость в принятии важных решений.- Первое, что нужно сделать, для того чтобы у нас раскол в обществе не углублялся - понять, что народ – это не враг. Это позволит сделать нам, по крайней мере первый шаг на пути к консолидации нашего общества, к консолидации нашей национальной идеи. Потому что любая несправедливость, допущенная сегодня – в будущем обязательно вылезет, многократно умножится и сможет стать причиной нового взрыва. Это должны понимать все те, кто принимает решения о судьбах тех соотечественников кого задержали, по которым ведется сейчас следствие, - сказал Мухтар Джакишев.