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Умер российский актер Леонид Куравлев

Просмотров:1070 Опубликовано: Сегодня, 15:03
Умер российский актер Леонид Куравлев
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет
Умер российский артист Леонид Куравлев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Актеру было 85 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

10 января стало известно, что актер попал в больницу. У него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое. Источник Starhit в московской городской клинической больнице №40 в Коммунарке заявлял, что у артиста оказался положительный тест на коронавирус. При этом сын Куравлева Василий отрицал данную информацию.

17 января сообщалось, что артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему сделали томографию легких, которая показала значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Также у Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Звание народного артиста он получил в 1977 году.


Источник: Лента
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Комментарии ( 1 )

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