IT-специалист рассказал, зачем отключать мобильный Интернет на ночь

Смартфон должен ночью спать, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Подключенный мобильный Интернет может навредить устройству, которому больше трех-четырех лет, рассказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Кроме того, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети Wi-Fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный Интернет", - предупредил эксперт.



Кашкин подчеркнул, что за ночь владельцы гаджета могут израсходовать значительную часть пакета мобильного трафика.



Кроме того, добавил собеседник агентства, в это время есть и опасность перегрева смартфона, а также изменения геометрии аккумулятора.