Алматы. 30 января. КазТАГ – Акимом Алматы станет Ерболат Досаев, передает корреспондент агентства.



Информацию редакции КазТАГ в воскресенье подтвердил информированный источник.



Досаев в феврале 2019 года был назначен председателем Национального банка, до этого с августа 2017 года был вице-премьером, а еще раньше – с мая 2016 года возглавлял национальный управляющий холдинг «Байтерек».



Отметим, что с июня 2019 года акимом Алматы был назначен Бакытжан Сагинтаев, до этого с марта он возглавлял администрацию президента, еще раньше также в марте 2019 года был государственным секретарем, а до этого – с сентября 2016 года – премьер-министром.