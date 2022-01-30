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Замначальника полиции Атырау ответил на обвинения в соцсетях

Просмотров:571 Опубликовано: Вчера, 19:17
Замначальника полиции Атырау ответил на обвинения в соцсетях
Ерлан Бигамбаев. Фото: azh.kz
Заместитель начальника ГУП Атырау Ерлан Бигамбаев разместил в соцсети Facebook пост, в котором отреагировал на появившиеся недавно в соцсетях утверждения, что он отдал приказ пытать задержанных участников январского митинга в спортзале "Динамо". По его словам, все это ложь, пишет "Ак Жайык", передает Tengrinews.kz.

"Будучи госслужащим, я старался не обращать на это особого внимания, ведь всем не угодишь. Но терпение кончилось, когда меня назвали "убийцей, врагом народа", к тому же многие поддерживающие меня люди просили ответить. Я работаю в органах внутренних дел более 20 лет. Атырау город небольшой, и я один из тех сотрудников, о ком плохо никто не отзывался. У меня хорошая репутация. К тому же распространение ложного обвинения, что якобы "сам боролся с насилием и сам же пошел на такое", стало ударом не только для меня, но и для моих коллег. И я решил с этим бороться. Как сотрудник правоохранительных органов, который на законных основаниях защищает права других, я впервые хочу защитить свои права. И сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации)", - написал Бигамбаев.

Вскоре после поста Бигамбаева житель Атырау Сергей Шутов оставил на своей странице в той же соцсети запись, в которой утверждает, что начальник ГУП Атырау присутствовал при пытках и угрожал ему преследованиями.

Как отмечает издание, Шутов участвовал в митинге 4 января на площади Махамбета и Исатая. Полицейские забрали его из дома через неделю, и, по его словам, в течение нескольких часов пытали в спортзале "Динамо".

Между тем, по последней информации ДП Атырауской области, следствие уже установило человека, который распространял в соцсетях сведения о Бигамбаеве и в целом о действиях атырауской полиции. Это было сделано из-за рубежа.


Источник: Tengrinews.kz
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