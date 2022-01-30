На пост главы Нацбанка рассматриваются две кандидатуры – Абылкасымова и Баймагамбетов

Астана. 30 января. КазТАГ – На пост нового председателя Национального банка Казахстана рассматриваются две кандидатуры – глава агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова и замглавы Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент агентства.
Как сообщили в воскресенье редакции источники КазТАГ, на пост главы Нацбанка рассматриваются кандидатуры Абылкасымовой и Баймагамбетова, при этом, сами сотрудники Нацбанка больше склоняются в пользу Баймагамбетова, который зарекомендовал себя с хорошей стороны.
Абылкасымова в декабре 2019 года возглавила АРРФР, до этого с марта 2019 года была зампредом Нацбанка, а еще раньше тоже в марте 25 дней проработала в статусе вице-министра национальной экономики, до этого с февраля 2018 года была министром труда и социальной защиты населения.
Баймагамбетов в декабре 2019 года был назначен на пост зампреда Нацбанка, до этого был председателем правления, членом совета директоров Национальной инвестиционной корпорации Национального банка, также возглавлял Казахстанский фонд гарантирования депозитов, кроме того, на протяжении нескольких лет входил в состав совета директоров Казахстанской фондовой бирже (KASE).
Напомним, ранее КазТАГ сообщал, Ерболат Досаев, занимающий сейчас пост председателя Национального банка, сменит на посту акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.
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