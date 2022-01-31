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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новым акимом Алматы назначен Ерболат Досаев

Просмотров:547 Опубликовано: Сегодня, 09:44
Новым акимом Алматы назначен Ерболат Досаев
© Sputnik / Болат Шайхинов
НУР-СУЛТАН, 31 янв — Sputnik. Акимом Алматы был назначен глава Национального банка Ерболат Досаев.

Досаеву 51 год, он является уроженцем Алматы. Учился в Алматинском энергетическом институте, а также в Московском государственном техническом университете имени Баумана.

В биографии Досаева – работа вице-министром энергетики, вице-министром финансов, а также главой Агентства по регулированию естественных монополий.

Досаев за свою карьеру успел возглавить три ведомства - министерство финансов (с 2003 по 2004 годы), министерство здравоохранения (с 2004 по 2006 годы), а также министерство экономики (с 2012 по 2016 годы).

Согласно информации из открытых источников, новый аким Алматы женат на Гульнаре Досаевой, у него двое детей – 22-летняя дочь Айтоты и 19-летний сын Нурлан. Владеет казахским, русским и английским языками.

Досаев и земельные митинги

Досаев ушел с должности министра экономики в мае 2016 года в связи с прокатившимися по Казахстану земельными протестами.

Напомним, что в 2016 году в Казахстане хотели принять поправки в Земельный кодекс - реформа была разработана ведомством Досаева.

Согласно поправкам, иностранцам планировали увеличить срок аренды с 10 до 25 лет. Это объяснялось тем, что в сельском хозяйстве брать землю в аренду на 10 лет невыгодно: она только-только начинает окупать инвестиции, дает первый внушительный урожай, как землю сразу же забирают. Из этих соображений Россия, например, предоставляет свои земли в аренду иностранцам на 49 лет, а ОАЭ - на 99 лет.

Планируемые реформы не понравились части казахстанского общества. По республике прошла волна митингов. Большая часть протестующих выступала против продажи казахстанской земли иностранцам - несмотря на то, что в поправках четко говорится, что иностранцы не имеют право покупать сельхозземли в Казахстане. Однако митингующие считали, что поправки в Земельный кодекс оставляют для иностранцев некоторые лазейки, чтобы купить казахстанскую землю. Другая часть граждан протестовала против того, чтобы землю в принципе продавали кому бы то ни было, даже другим казахстанцам.

В итоге на поправки был наложен мораторий.

После отставки (с 2016 по 2017 годы) занимал должность главы национального холдинга "Байтерек", а с 2019 года работал главой Нацбанка.

С 2017 по 2019 годы трудился вице-премьером Казахстана. Примечательно, что, объясняя назначение Досаева на эту должность, первый президент Нурсултан Назарбаева назвал чиновника "настоящим мужчиной и джентльменом".

"Усиление макроэкономической части экономики поручается Ерболату Досаеву. Были случаи, он, как настоящий мужчина, джентльмен, тогда сам сложил полномочия. Но это не его вина", — сказал Назарбаев в сентябре 2017 года.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:50
министерство здравоохранения (с 2004 по 2006 годы) - разве он медик????
Или так можно chih
 
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555777 (Посетители) Сегодня, 10:46
Скоро во всех обменниках Алматы курс доллара 850 тенге)))
 
 

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