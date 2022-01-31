"Жи есть". Дагестанский тренер стал звездой Сети после эмоционального интервью

Тренер команды "Кизляр", выступающей в любительской футбольной лиге Дагестана, Шамиль Магомедов дал эмоциональное послематчевое интервью, которое моментально стало очень популярным в социальных сетях, сообщает Tengrinews.kz.Команда Магомедова, доминируя по ходу встречи, сыграла вничью с другим местным клубом "Пенджаб" (4:4), что вывело из себя наставника "Кизляра". Магомедов так негодовал после игры по поводу кучи нереализованных моментов, что разразился целой тирадой. Больше всего досталось одному из игроков команды."Вот этот тоже балбес наш - Омаров. Натуральный балбес. Симулирует, ложится… Ударь уже, пас отдай, хоть что-нибудь сделай. Нет. Больше всех на него одного злюсь. Целый день кушает, 24 на 7, у себя на квартире. Я ему говорю: "Эй, хавать перестань, играть не сможешь!" А он на футбол идет и еще печенье закидывает. Я говорю: "Эй, хватит кушать, сейчас обделаешься где-нибудь", - сказал Магомедов в послематчевом интервью.