ОПГ похищала ГСМ и материальные ценности с предприятий "Казатомпрома" - МВД

При координации МВД Департаментом полиции Туркестанской области в Созакском районе пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся хищением в особо крупных размерах горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей с предприятий "Казатомпрома", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.При попытке вывоза ГСМ и иных ТМЦ задержана группа, куда входило более 10 человек, среди которых были судимые и приверженцы деструктивных религиозных течений.​ По оперативным данным, ими ежемесячно похищалось имущество на десятки миллионов тенге. Радиационная опасность похищаемых предметов и несоблюдение условий перевозки и хранения не останавливали преступников при их реализации.Члены ОПГ также занимались вымогательством, "покровительством" предпринимателям и рэкетом. Для укрепления своих позиций в криминальной среде устраивали разборки с применением оружия.В ходе обысков у задержанных обнаружены наркотики, огнестрельное оружие, сомнительная религиозная литература, денежные средства, добытые преступным путем, блокноты с черной бухгалтерией и материальные ценности, похищенные с предприятий "Казатомпрома".Начаты досудебные расследования по статьям 197 ("Транспортировка и приобретение нефти и нефтепродуктов"), 287 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение оружия и боеприпасов") и 296 ("Незаконное обращение с наркотическими средствами") УК РК. По остальным фактам проводится сбор доказательной базы. Все оперативные мероприятия проводились с санкции прокурора, виновные лица задержаны и с санкции суда водворены в следственный изолятор.