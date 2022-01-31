Биллклинтон Осипов стал участковым полицейским в Алматы

В Алматы живет человек с необычным именем Биллклинтон Осипов. Молодой человек работает в полиции. В WhatsApp рассылают фотографию буклета с участковым инспектором, корреспондент Tengrinews.kz отыскал тезку экс-президента США.Биллклинтон Осипов родом из Южного Казахстана. Родился в 1996 году. Такое необычное имя ему дали родители. В те годы 42-й президент США был на пике популярности."Меня постоянно спрашивают, настоящее у меня имя или нет. Имя настоящее, по паспорту, и мне оно нравится. В детстве было некомфортно такое внимание, но сейчас уже нет, все нормально", - делится мужчина.Мысли сменить имя, рассказывает Биллклинтон Серикович, никогда не возникало."Родные и близкие зовут меня просто Биллом", - добавляет он.Ранее СМИ о нем уже писали. Имя для парня выбрала его мать. "Я хотела, чтобы мой сын вырос красивым и здоровым. И видела в это время по телевизору выступления Билла Клинтона. Приятный мужчина", - пояснила тогда мама Кабила Осипова.Сам Биллклинтон рассказывал, что хотел стать саксофонистом. Но в итоге парень решил посвятить себя службе в правоохранительных органах. Парень женат и работает участковым инспектором. До этого некоторое время работал в банке."В основном работаем с административными правонарушениями, общественным правопорядком, вопросами семейного насилия. Мне нравится работать в полиции", - резюмировал Биллклинтон Осипов.По его словам, если получится, то он не против встретиться лично с тезкой - экс-президентом США, настоящим Биллом Клинтоном.