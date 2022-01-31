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Сотрудники "Казахтелекома" отказались выходить на работу в Алматы

Просмотров:758 Опубликовано: Сегодня, 14:38
Сотрудники "Казахтелекома" отказались выходить на работу в Алматы
© Sputnik / Абзал Калиев
НУР-СУЛТАН, 31 янв — Sputnik. Сотрудники телекоммуникационной компании "Казахтелеком" в понедельник, 31 января, отказались выходить на работу, требуя повышения зарплаты.

Как сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе организации, на работу не вышла группа сотрудников технического подразделения в Алматы. Они организовали возле офиса компании стихийное собрание.

"Работники выдвинули устное требование по повышению заработной платы", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время руководство компании ведет переговоры с участниками. Работникам предложили сформировать инициативную группу и в рамках закона, а также внутренних документов компании, совместно с профсоюзом обозначить инициативы.

"Инициативы в обязательном порядке будут рассмотрены", - заверили в "Казахтелекоме".

Там отметили, что компания на регулярной основе проводит пересмотр зарплат, причем в приоритете находятся именно сотрудники технических подразделений.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 diger (Посетители) Сегодня, 16:21
Orion, С чего бы полиции разгонять, там трудовые споры решаются.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 15:27
Странно, даже полиция не разогнала митингующих.
 
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Aktobe (Посетители) Сегодня, 15:00
Необходимо создать согласительную комиссию по разрешению трудового спора!
 
 

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