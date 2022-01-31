Сотрудники "Казахтелекома" отказались выходить на работу в Алматы

НУР-СУЛТАН, 31 янв — Sputnik. Сотрудники телекоммуникационной компании "Казахтелеком" в понедельник, 31 января, отказались выходить на работу, требуя повышения зарплаты.



Как сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе организации, на работу не вышла группа сотрудников технического подразделения в Алматы. Они организовали возле офиса компании стихийное собрание.



"Работники выдвинули устное требование по повышению заработной платы", - сообщили в пресс-службе.



В настоящее время руководство компании ведет переговоры с участниками. Работникам предложили сформировать инициативную группу и в рамках закона, а также внутренних документов компании, совместно с профсоюзом обозначить инициативы.



"Инициативы в обязательном порядке будут рассмотрены", - заверили в "Казахтелекоме".



Там отметили, что компания на регулярной основе проводит пересмотр зарплат, причем в приоритете находятся именно сотрудники технических подразделений.