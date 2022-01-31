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Более Т93 млрд перечислено в фонд «Казахстан халкына»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:30
Более Т93 млрд перечислено в фонд «Казахстан халкына»
Фото из открытых источников
Алматы. 31 января. КазТАГ - В Казахстане на счета фонда Казакстан халкына перечислено Т93,3 млрд, сообщил фонд.

«С 16 по 28 января 2022 года на счета фонда (Казакстан халкына - КазТАГ) перечислено Т93,3 млрд», - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно документу, 28 января средства в фонд внесли: корпоративный фонд «ERG КӨМЕК» – Т30 млрд, благотворительный фонд «Халык» - Т10 млрд, Сулейменов Диас Тулеутаевич – Т450 млн, АО «Банк Центр Кредит» - Т200 млн и АО «Центр транспортного сервиса» - Т150 млн.

Согласно прогнозным расчетам, фонд будет аккумулировать денежные средства в размере не менее Т100 млрд в год. В расчетах не предполагаются поступления средств от иностранных и международных компаний.

Руководство фонда заявляет, что будет обеспечена полная прозрачность и подотчетность всех полученных финансовых средств. Деньги будут направлены на благо народа Казахстана, на решение проблем здравоохранения, социальной сферы, образования, культуры и спорта, отмечается в сообщении.


Источник: kaztag.kz
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