«Вин Дизель в шоке». Любителя весьма необычной езды сняли на видео в Павлодаре

В павлодарском паблике «Типавло» было опубликовано видео едущего по городу автомобиля марки «ВАЗ», за багажник которой ухватился мужчина, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.
«Это когда на индравер за 350 тенге», «Вспомнил детство, когда катался на трамваях!», «Вин Дизель в шоке, думает, а что мы так в кино не сделали?», «Как хорошо, что в моем детстве не было интернета, иначе я бы уже сидел бы», «Лизнул багажник», «Место по ходу не хватило», – прокомментировали казахстанцы в соцсети.
«По данному видео проведена проверка. Как установлено полицейскими, 30 января в городе Павлодаре по улице Исы Байзакова водитель автомашины марки «ВАЗ» осуществлял перевозку пассажира вне кабины транспортного средств, тем самым нарушив пункт правил 22.6.1. Автомашина водворена на штрафную стоянку», – рассказали в полиции.
В отношении водителя составлен административный протокол по статье 593, части 1 Кодекса РК об административных правонарушениях. Наложен штраф в размере 15 315 тенге (5 месячных расчетных показателей).
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