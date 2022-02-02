Черта бедности в Казахстане на уровне Нигерии и Анголы - депутат

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров заявил, что черта бедности Казахстана является одной из низких в мире и находится на уровне Нигерии, Анголы, Венесуэллы и Габона, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Мажилисмен обратился с депутатским запросом к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову. Он отметил, что одной из главных социальных проблем Казахстана является бедность большой части населения.



"Всемирный банк отслеживает две черты бедности: 3,2 доллара для стран с уровнем дохода ниже среднего и 5,5 доллара для стран с уровнем дохода выше среднего на человека в день. В Казахстане черта бедности составляет 2,8 доллара, в России 6 долларов в день", - сказал Саиров.



По его словам, несмотря на очень низкий прожиточный минимум, в 2021 году количество людей с доходами ниже прожиточного минимума официально составляло 998 тысяч человек. По неофициальным оценкам экспертов, этот показатель составляет 1,5 миллиона или больше.



"Как показывает практика, бедность народа обходится государству слишком дорого. Несмотря на многократный рост ВВП, Казахстан десятилетиями не поднимает черту бедности. Сегодня черта бедности Казахстана является одной из низких в мире и находится на уровне таких стран как Нигерия, Ангола, Венесуэла, Габон. В Европейском союзе в большинстве стран бедность определяется на уровне 60 процентов от медианного дохода", - добавил он.



Мажилисмен отметил, что с начала пандемии эффективность социальных выплат снизилась из-за роста инфляции, что сказалось на финансах малообеспеченных домохозяйств.



"Например, в Казахстане наименее обеспеченные 40 процентов населения тратят около 59 процентов своего бюджета на продукты питания. Иногда данный этот показатель даже выше. В нашей стране существует два индикатора низкой социальной обеспеченности граждан - прожиточный минимум и черта бедности. Черта бедности составляет 70 процентов от прожиточного минимума, то есть от 36 тысяч тенге.



Это "уловка" прежних правительств, чтобы меньше платить народу. То есть если ты хочешь получить социальную помощь, ты должен быть нищим. Благодаря этой тавтологии, несмотря на неуклонный рост цен и кризис в 2020 году и несмотря на высокий спрос, увеличилось количество нуждающихся и уменьшилось количество получающих адресную социальную помощь", - рассказал мажилисмен.



Депутат считает, что этот фактор полностью дестабилизировал социальное положение малообеспеченных граждан.

