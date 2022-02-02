Когда ждать медали? Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине

В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится официальное открытие зимних Олимпийских игр - 2022. Казахстанские спортсмены начнут соревнования уже на день раньше, передает Tengrinews.kz.



Vesti.kz предлагают ознакомиться с полным расписанием выступлений наших атлетов. Начало - по времени Нур-Султана.



3 февраля



Могул, женщины. Первая квалификация

16.00. Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур



Могул, мужчины. Первая квалификация

17.45. Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков



5 февраля



Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация

12.20. Сергей Ткаченко, Данил Васильев



Лыжные гонки. Скиатлон 15 км, женщины. Финал

13.45. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева



Конькобежный спорт. 3000 м, женщины. Финал

14.30. Надежда Морозова



Могул, мужчины. Вторая квалификация, финал

16.00, 17.30. Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков



Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Квалификация.

17.00. Адиль Галиахметов



Шорт-трек. Смешанная эстафета. Квалификация, полуфинал, финал.

18.00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан



6 февраля



Лыжные гонки. Скиатлон 30 км, мужчины. Финал

13.00. Виталий Пухкало, Евгений Величко



Могул, женщины. Вторая квалификация. Финал

16.00. Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур



Прыжки с трамплина. HS-109 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал

17.00. Сергей Ткаченко, Данил Васильев



7 февраля



Конькобежный спорт. 1500 м, женщины. Финал

14.30. Екатерина Айдова, Надежда Морозова



Биатлон. Индивидуальная гонка 15 км, женщины. Финал

15.00. Галина Вишневская-Шепоренко



Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Четвертьфинал, полуфинал, финал

17.30. Адиль Галиахметов



8 февраля



Лыжные гонки. Спринт свободный стиль. Женщины. Квалификация, финал

14.00. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Ирина Быкова



Лыжные гонки. Спринт свободный стиль. Мужчины. Квалификация, финал

14.00. Виталий Пухкало, Евгений Величко



Биатлон. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины. Финал

14.30. Александр Мухин, Владислав Киреев



Конькобежный спорт. 1500 м, мужчины. Финал

14.30. Дмитрий Морозов



9 февраля



Горнолыжный спорт. Слалом, женщины. Первая и вторая попытки.

08.15, 11.45. Александра Троицкая



Лыжное двоеборье. Мужчины

14.00 - HS-109 трамплин, 17.00 - гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров



Шорт-трек. 1500 м, мужчины. Четвертьфинал, полуфинал, финал.

17.00. Адиль Галиахметов, Денис Никиша



Шорт-трек. 1000 м, женщины. Квалификация.

17.00. Ольга Тихонова



10 февраля



Лыжные гонки. 10 км классический стиль, женщины. Финал

13.00. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева



Фристайл-акробатика. Смешанная команда. Финал

17.00. Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Шерзод Хаширбаев



11 февраля



Лыжные гонки. 15 км классический стиль, мужчины. Финал

13.00. Виталий Пухкало, Евгений Величко



Биатлон. Спринт 7,5 км, женщины. Финал

15.00. Галина Вишневская-Шепоренко



Шорт-трек. 1000 м, женщины. Четвертьфинал, полуфинал, финал

17.00. Ольга Тихонова



Шорт-трек. 500 м, мужчины. Квалификация

17.00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов



Прыжки с трамплина. HS-140 трамплин, мужчины. Квалификация

17.00. Сергей Ткаченко, Данил Васильев



12 февраля



Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км, женщины. Финал

13.30. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева



Конькобежный спорт. 500 м, мужчины. Финал

14.00. Иван Аржаников



Биатлон. Спринт 10 км, мужчины. Финал

15.00. Александр Мухин, Владислав Киреев



Прыжки с трамплина. HS-140 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал

17.00. Сергей Ткаченко, Данил Васильев



13 февраля



Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, мужчины. Первая и вторая попытки

08.15, 11.15. Захар Кучин



Биатлон. Гонка преследования 10 км, женщины. Финал

15.00. Галина Вишневская-Шепоренко



Биатлон. Гонка преследования 12,5 км, мужчины. Финал

16.45. Александр Мухин, Владислав Киреев



Фристайл-акробатика. Акробатика, женщины. Квалификация

17.00. Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева



Шорт-трек. 500 м, мужчины. Четвертьфинал, финал

19.00. Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов



Конькобежный спорт. 500 м, женщины. Финал

19.00. Екатерина Айдова



14 февраля



Фристайл-акробатика. Акробатика, женщины. Финал

17.00. Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева



15 февраля



Лыжное двоеборье. Мужчины

14.00 - HS-140 трамплин. 17.00 - гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров



Фристайл-акробатика. Акробатика, мужчины. Квалификация

17.00. Шерзод Хаширбаев



16 февраля



Слалом, мужчины. Первая и вторая попытки

08.15, 11.45. Захар Кучин



Лыжные гонки. Командный спринт, женщины. Квалификация, финал

15.00. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова



Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины. Квалификация, финал

15.00. Виталий Пухкало, Евгений Величко



Фристайл-акробатика. Акробатика, мужчины. Финал

17.00. Шерзод Хаширбаев



Шорт-трек. 1500 м, женщины. Четвертьфинал, полуфинал, финал

17.30. Ольга Тихонова



17 февраля



Конькобежный спорт. 1000 м, женщины. Финал

14.30. Екатерина Айдова, Надежда Морозов



18 февраля



Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины. Финал

14.30. Денис Кузин, Иван Аржаников



Биатлон. Масс-старт 15 км, мужчины. Финал

15.00. Александр Мухин, Владислав Киреев



19 февраля



Лыжные гонки. Масс-старт 50 км, мужчины. Квалификация

12.00. Виталий Пухкало, Евгений Величко



Конькобежный спорт. Масс-старт, женщины. Финал

13.00. Надежда Морозова



Конькобежный спорт. Масс-старт, мужчины. Финал

13.00. Дмитрий Морозов



Биатлон. Масс-старт 12,5 км, женщины. Финал

15.00. Галина Вишневская-Шепоренко



Лыжные гонки. Масс-старт 30 км, женщины. Квалификация

12.30. Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова



Отметим, что для участия в церемонии открытия Олимпиады рабочий визит в Пекин совершит Президент Касым-Жомарт Токаев.