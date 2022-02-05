«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Февраля
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.93 KZT
  • €1 = 496.18 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанка с рекордом обошла призерку Олимпиады, но осталась без медали

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:43
Казахстанка с рекордом обошла призерку Олимпиады, но осталась без медали
©НОК РК, Владислав Семенов
Казахстанская конькобежка Надежда Морозова выступила на Олимпиаде-2022 в финале на дистанции 3000 метров, сообщают Vesti.kz, передает Tengrinews.kz.

Морозова стартовала во второй паре в заезде вместе с американкой Мией Килбург - обладательницей бронзовой медали Олимпиады-2018 в командной гонке. Казахстанка показала время 4:04,97, но этого оказалось недостаточно для завоевания награды.

Морозова побила рекорд Казахстана на этой дистанции, который ранее принадлежал Людмиле Прокашевой (4:05.01). Ее достижение было установлено 2 марта 2001 года на чемпионате мира в Калгари.

Добавим, что Морозовой еще предстоит выступить на других дистанциях на Играх в Пекине. 7 февраля она вместе с Екатериной Айдовой будет представлена на дистанции 1500 метров, а 17-го она обе примут участие в соревнованиях на дистанции на 1000 метров. Также 19 февраля Морозова выступит в масс-старте.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика