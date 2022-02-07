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Бухгалтеров «Казахтелекома» заподозрили в приписывании долгов клиентам

Просмотров:99 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Бухгалтеров «Казахтелекома» заподозрили в приписывании долгов клиентам
Фото из открытых источников
Бухгалтеров «Казахтелекома» заподозрили в приписывании долгов клиентам, сообщает корреспондент агентства КазТАГ.

«АО «Казахтелеком» выдает приписки бухгалтерии за долги клиентов и обещает «откорректировать». Пришел счет из Казахтелекома с очередным, не первым и не вторым, долгом. В ноябре оплатила такой же, неизвестно откуда взявшийся долг, больший по размеру. В отделении на Шаляпина на 10 операторских мест только четыре оператора. Жду полчаса, наконец вижу на табло свой номер, нажимаю на айфоне кнопку диктофона и сажусь к оператору. «Никакого долга у вас нет, говорит она мне после сверки моих данных по удостоверению», сказала оператор», - написала житель Алматы, журналист агентства КазТАГ - Валентина Владимирская, на своей странице в социальной сети.

По словам журналиста, оператор «Казахтелекома» заверила, что приписанные суммы обязательно будут отрегулированы.

«Не врите в глаза клиенту. Я это уже слышала, когда по поводу одного из предыдущих долгов приезжала. Ничего не «откорректировали», хотя точно также обещали долг убрать. И то же самое сказали, когда, не меняя договора и не информируя клиента, вместо тарифа Т3830 стали выставлять в счете Т3999», - описывает ситуацию Владимирская.

Она пишет, что оператор не смогла ответить что-либо.

«Ну, вот, мы добрались до главного, бухгалтерия долги приписывает, а вы врете клиентам. У меня еще один вопрос. Я покупаю у Казахтелекома только интернет. Почему в счете указан «Пакет услуг». Что это за пакет? Из каких услуг он состоит? Почему тогда одна услуга называется «Пакетом услуг», - выразила негодование журналист.

По ее словам, подобная ситуация происходит не в первый раз и никак не регулируется.

Редакция МИА КазТАГ предлагает «Казахтелекому» считать данную публикацию запросом на комментарий, касательно описанной ситуации.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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None None (Посетители) Сегодня, 08:37
Они ещё любят включать всякие услуги. А когда пытаешься их выключить, требуют что бы пришел хозяин. Вот такой случай у меня был. Квартира оформлена на родителей, которые живут в России. Ничего не мог добиться, ни кто включил, ни показать заявление на включение услуг, ни отключить услуги. Пока не выслали доверенность на представление интересов родителей.

Ну и долг естественно не сняли. Типа услуга все же оказана была. Насчитали 10 тысяч. В общем тупо не платил, пока не отключили телефон совсем. Все равно не пользовались домашним телефоном.
 
 

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